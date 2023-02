Tra venerdì e domenica la 7a di ritorno

ROMA-Il 7° turno di ritorno della Serie A2 Credem Banca, aperto dall’anticipo di venerdì tra Motta e Bergamo, propone anche un match nella giornata di sabato 18 febbraio tra Ravenna e Lagonegro per poi entrare nel vivo con i cinque incontri di domenica, distribuiti nelle fasce orarie delle 16.00, delle 18.00 e delle 19.00.



Venerdì 17 febbraio, alle 17.00, la HRK Motta di Livenza e l’Agnelli Tipiesse Bergamo si sfidano sul campo del PalaBarbazza a San Donà di Piave. I tre precedenti hanno sorriso agli orobici, quarti in classifica e tornati al successo interno per 3-0 contro Reggio Emilia. Situazione delicata per la HRK che ha centrato il secondo successo di fila violando il PalaGrotte in quattro set, ma è ancora ultima in graduatoria. Sul fronte bergamasco si avvicinano record individuali: Riccardo Mazzon insegue il block n. 100 in Regular Season, Tim Held cerca i 2 punti che lo separano dai 1000 nelle stagioni regolari e i 2 muri per timbrare i 100 in carriera. Massimiliano Cioffi è a 1 punto dai 100 in Serie A.



Alle 20.30 di sabato 18 febbraio si incrociano per la seconda volta in Serie A la Consar RCM Ravenna e la Cave Del Sole Lagonegro. L’unico precedente risale al girone di andata e se lo sono aggiudicati i romagnoli in trasferta per 3-1. Con la vittoria netta a Brescia, la Consar RCM si è portata in nona posizione a un solo punto dai Play Off, mentre Lagonegro si è portata in dodicesima posizione a +1 su Reggio grazie all’exploit casalingo contro Grottazzolina firmato nell’ultimo turno disputato.



La scaletta domenicale comincia con la sfida delle 16.00 tra Pool Libertas Cantù e BCC Castellana Grotte. Alla vigilia dell’undicesimo faccia a faccia, il bilancio vede nettamente in vantaggio la New Mater, che si è inchinata alla squadra lombarda solo in un’occasione, cioè nel match di andata dell’attuale Regular Season. Il team di casa corsaro in quattro set sabato al PalaPrata è settimo, mentre la BCC, caduta in Finale di Del Monte® Coppa Italia A2 a Vibo Valentia, è inciampata in casa con Motta nell’ultimo turno giocato, è comunque seconda in classifica e in cerca rivalsa. Un ex per squadra: Giuseppe Ottaviani e Nicola Tozzo.



Domenica, alle 18.00, la Delta Group Porto Viro ospita i Lupi della Kemas Lamipel Santa Croce, sempre vincenti nei tre incroci con il Club veneto, compreso il match di andata. Settima in classifica, la Pool Libertas viene da due vittorie consecutive in campionato e va a punti da quattro gare di fila, ma la formazione ospite ha fatto il pieno di certezze con i successi casalinghi da tre punti negli ultimi due turni con Brescia e con la capolista Vibo Valentia. Santa Croce ritrova da rivale Fernando Gabriel Garnica. Tra i padroni di casa Alex Erati è a 12 punti dai 1000 in Regular Season, Rocco Barone è a 12 punti dai 1500 in carriera.



Punti vitali in palio alle 18.00 di domenica tra Conad Reggio Emilia e Consoli McDonald's Brescia per un classico arrivato all’appuntamento numero 16 dopo una storia equilibratissima, con i reggiani avanti per 8 vittorie a 7 nei precedenti scontri diretti. Si tratta di una sfida salvezza tra due team che nella loro storia si sono regalati tante soddisfazioni nella categoria. Il sodalizio di casa, tredicesimo con 21 punti, viene dalla sconfitta netta a Bergamo, mentre gli ospiti domenica scorsa sono caduti nel proprio palasport sotto i colpi di Ravenna e sono undicesimi a +2 dalla Conad.



Reduci da un fine settimana da dimenticare, Videx Yuasa Grottazzolina e Tinet Prata di Pordenone cercano riscatto alle 19.00 di domenica, giorno dell’ottava sfida diretta. Vantaggio di misura dei friulani per 4-3 nel computo degli incroci, con il Club marchigiano, sconfitto al tie break nel match di andata. In classifica la Videx è decima con 24 punti e viene dal giro a vuoto sul campo della Cave del Sole, mentre la Tinet è ottava a quota 28 e nella 6a di ritorno non ha potuto nulla contro la Pool Libertas, corsara in quattro set. Manuele Marchiani è a 3 muri di distanza dai 300 in carriera.



Alle 19.00 di domenica, il PalaMaiata ospita la sfida di alta classifica tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. Alla vigilia del terzo scontro diretto in Serie A il bilancio è di 1-1. I campioni della Coppa Italia di A2, nonostante lo stop al PalaParenti di Santa Croce, hanno 6 punti di vantaggio sul secondo posto e ben 12 punti sulla quinta piazza occupata da Cuneo, che nell’ultimo turno ha fatto un balzo grazie al successo con il massimo scarto contro la Videx. L’unico ex della contesa è Alessio Tallone, lo scorso anno in Piemonte. Nelle Regular Season Alessandro Tondo è a 3 punti dai 1500, Manuele Lucconi a 9 dai 1000.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7a GIORNATA DI RITORNO-