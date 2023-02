Salta la panchina di Luca Cantagalli

REGGIO EMILIA- Salta un’ altra panchina in A2 Maschile. A fare le spese degli ultimi risultati negativi stavolta è stato Luca Cantagalli. ‘Bazooka’ è stato rimosso dal ruolo di primo allenatore della Conad Reggio Emilia.

« A conclusione di recenti colloqui tra l’allenatore e i vertici del club – rende noto la stessa società giallorossa attraverso un comunicato stampa- in merito alle grandi difficoltà in cui si trova la squadra, la società ritiene necessario dare un segnale di svolta che possa in qualche modo scuotere l’ambiente. Volley Tricolore, suo malgrado e con immutata stima, si vede costretta a cambiare la conduzione della squadra ».

I dirigenti del Volley tricolore stanno già sondando il panorama degli allenatori disponibili per dare immediatamente un volto al nuovo tecnico della squadra per riuscire ad alzare il rendimento e lottare con maggiore convinzione per mantenere la categoria. La Conad attualmente occupa il terz’ultimo posto della classifica con 22 punti.