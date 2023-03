Pino Lorizio è il nuovo allenatore di Lagonegro

LAGONEGRO (POTENZA)- Sarà Pino Lorizio il nuovo tecnico della Cave del Sole Lagonegro per questo finale di stagione. L’allenatore pugliese è arrivato nella serata di ieri a Villa D’Agri e guiderà la formazione lucana nelle ultime cinque, determinanti gare in chiave salvezza, della Regular Season del campionato di A2 Femminile. Il coach di Putignano prende il posto di Mario Barbiero che ha guidato la prima squadra lucana fino a domenica scorsa. Lorizio esordirà sulla panchina di Lagonegro sabato 4 marzo nella sfida che opporrà i lucani proprio alla sua ex squadra, Motta di Livenza.

LA CARRIERA-

Lorizio, originario di Putignano è tecnico di esperienza: nel 1993/94 vince la Coppa di B e porta Castellana Grotte in Serie A. Nel 2004/05 prima di passare a Gioia allena Molfetta (B1), con cui conquista promozione. Nel 2008/09 ha firmato la promozione di Massa dalla B1, con cui ha vinto anche la Coppa. Dopo l’esperienza 2013-14 in Bulgaria (raggiunge la Finale Scudetto e vince la Coppa di Bulgaria con il Levski) allena a Motta di Livenza per due stagioni 2014-2016 e conquista la promozione in A2 ma la società rinunciò al titolo. Nel 2016 torna a Castellana, dove conquista la promozione in A2 e l’anno successivo quella in A1. Nelle successive stagioni ha guidato sempre in A2 le panchine di Alessano, Reggio e infine Motta per quattro stagioni. Nel 2020-21 conquista la promozione in A2 proprio con i veneti, che ha allenato fino allo scorso dicembre.

LE PAROLE DI PINO LORIZIO-

« Per me è un grande piacere essere a Lagonegro conosco la società , il presidente, l’ambiente e mi ha sempre incuriosito poter lavorare qui. Ai ragazzi ho detto che per noi inizia un nuovo campionato che dura un mese e dobbiamo pensare domenica dopo domenica. Se sto qui è perché ci tengo e se ci crediamo tutti insieme possiamo fare il risultato: non è ma la squadra ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo ».