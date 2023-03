Bergamo-Cuneo senza storia: gli orobici vincono in tre set

BERGAMO- La cura Morato-Redaelli continua ad avere i suoi benefici effetti per l'Agnelli Tipiesse Bergamo che, contro la Bam Acqua S.Bernardo Cuneo, conquista il suo quarto successo di fila, con 11 punti su dodici in cassaforte. Gli orobici si sono imposti con un s ecco 3-0 (25-18, 26-24, 25-16) messo in discussione dalla squadra ospite soltanto nel secondo set.

Ma ben oltre il risultato rotondo nelle file bergamasche è emersa un’altra prova superba del collettivo capace di spingere in modo inarrestabile nel primo e nel terzo parziale come di resistere e mettere la punta di necessario cinismo per il raddoppio. Nel maremagnum della qualità spicca Toscani con l’89% in ricezione con il 78% di perfetta, con Held (eletto MVP) a ruota e da un implacabile Padura Diaz.

Bergamo si presenta subito nel suo formato migliore. Fuga immediata e Cuneo che può solo provare ad inseguire. “Provare” appunto perché il periodo dei padroni di casa non accusa la minima smagliatura. Doppiaggio a 14 e massimo vantaggio sul 20-12 con l’attacco che chiude al 70% sulle ali di un eccellente Padura Diaz (6 punti, 75%) e di Copelli che ne griffa 4 con il 100%. L’opposto italo-cubano replica il rendimento alzano ancor più l’efficienza (86%) mentre i rossoblù prima assorbono un 3-7 con il 9-8 fissato da un ace di Held e poi – dopo il classico elastico – vanno 19-17 con il servizio stavolta di Cargioli. Il break regge poco, Santangelo manda i suoi al set-point ma Bergamo risponde con un 3-0 che vale il 2-0: ci pensa Held ad impallinare dai nove metri (26-24). Splendida, numeri alla mano, la “staffetta” al centro a colpi di 100%: Cargioli (5 punti) eguaglia la perfezione di Copelli in avvio. E’proprio CR1 a mettere anche le sue mani sul 4-0 che porta i nostri dalla parità a 8 al 12-8 nel terzo, un parziale che tocca il + 5 con Held (17-12). Ma è il 19-13 a riecheggiare nelle orecchie del PalaIntred come un anticipo di festa, che prende corpo definitivamente con l’ace di Held (21-14) e regala un finale in scioltezza.

I PROTAGONISTI-

Francesco Revelli (Allenatore Bam Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Purtroppo non siamo riusciti ad approcciare la gara nel modo corretto. Siamo stati messi sotto pressione dal loro servizio che è stato da subito molto incisivo. Abbiamo fatto un buon secondo set, pur non avendo mai la sensazione di poter scappare e strapparlo effettivamente. Nonostante questo siamo arrivati ai vantaggi e la differenza purtroppo l’ha fatta il nostro servizio che purtroppo è stato troppo falloso. Questo ci ha messo pressione che ha inciso sul terzo set. Purtroppo non sono riuscito ad accendere i ragazzi e a dargli una mano quando erano in difficoltà, quindi faremo tutte le analisi del caso per vedere dove possiamo migliorare in vista dell’ultima partita. Adesso attendiamo di vedere i risultati degli altri campi domani e prepariamo la prossima gara al meglio».

IL TABELLINO-

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO – BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-18, 26-24, 25-16)

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Jovanovic 3, Held 12, Cargioli 6, Padura Diaz 14, Cominetti 8, Copelli 8, Toscani (L), Pahor 0. N.E. De Luca, Catone, Baldi, Cioffi, Lavorato, Mazzon. All. Morato.

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Pedron 2, Botto 7, Sighinolfi 4, Santangelo 12, Parodi 7, Codarin 4, Bisotto (L), Chiapello 0, Cardona Abreu 0, Lanciani 1, Esposito 0. N.E. Lilli, Kopfli. All. Revelli.

ARBITRI: Giglio, Jacobacci.

NOTE – durata set: 23′, 33′, 23′; tot: 79′

MVP: Tim Held (Agnelli Tipiesse Bergamo)