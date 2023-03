In A2 si chiude la Regular Season

ROMA- Regular Season di Serie A2 Credem Banca agli sgoccioli . Domenica 2 aprile è in programma l’atto conclusivo della prima fase. In calendario alle 18.00 i sette match che metteranno il punto esclamativo sulla stagione regolare. Le otto squadre ammesse ai Play Off Promozione sono già note, così come il nome delle squadre che si sfideranno lunedì 10 aprile nella Finale di Del Monte® Supercoppa A2 al PalaMaiata, Vibo e Cantù, ma domenica il quadro della griglia sarà definito, così come la parte bassa della classifica.

La Tinet Prata di Pordenone vuole migliorare tra le mura amiche l’attuale settimo posto e con una vittoria da 3 punti potrebbe centrare addirittura il gradino più basso del podio, purché perdano tutte le squadre tra il terzo e il sesto posto. A rendere ardua l’opera ci penserà la Cave Del Sole Lagonegro, penultima e obbligata a fare punti per sventare il rischio della retrocessione diretta in Serie A3. Il Club lucano, che ritrova da rivale Antonio De Paola e ha vinto all’andata l’unico precedente, ha attualmente 24 punti, e deve chiudere con un divario inferiore a tre rispetto a Brescia (29 punti) o Reggio Emilia (28) per giocarsi con il Play Out le speranze residue di permanenza nella seconda categoria nazionale.

La stagione della Videx Yuasa Grottazzolina si chiude domenica nel proprio quartier generale, in occasione della gara n.100 di Dusan Bonacic nelle stagioni regolari. Impossibilitati a raggiungere gli spareggi promozione, ma salvi aritmeticamente, i marchigiani vogliono congedarsi dai tifosi di casa con una prestazione degna di nota contro il Pool Libertas Cantù, squadra mai sconfitta nei cinque precedenti e già certa di chiudere la stagione regolare al secondo posto della classifica, con tanto di pass per la Finale di Del Monte® Supercoppa A2 contro Vibo Valentia. Tra gli ospiti Kristian Gamba è a 9 attacchi vincenti dai 1500 nelle Regular Season, ma la sorpresa è l’innesto ufficiale per l’ultima parte di stagione del beacher Alessandro Carucci, già in gruppo da dicembre, ma finora solo per gli allenamenti.



La Consoli McDonald’s Brescia vuole salvarsi sul campo prendendo almeno un punto al Pala San Filippo e portandosi così a distanza di sicurezza da un possibile Play Out. Sulla carta un compito alla portata, visto che la HRK Motta di Livenza, battuta 2 volte su 3 incroci e ultima della classe, è già matematicamente retrocessa. Alla vigilia del match contro l’ex tesserato dei veneti, Gianluca Loglisci, il sestetto ospite, al massimo, può guadagnare una posizione vincendo da 3 punti e confidando nella sconfitta per 3-0 di Lagonegro. A quel punto la HRK aggancerebbe in classifica i lucani scavalcandoli per quoziente punti, ma non cambierebbe nulla.

Caduta 3-1 nel posticipo di lunedì scorso a Reggio Emilia, la Kemas Lamipel Santa Croce è protagonista di un cambio alla guida vista la rescissione consensuale con Vincenzo Mastrangelo. Al suo posto il vice Michele Bulleri, coadiuvato dal tecnico della serie B, Alessandro Pagliai. La formazione toscana è sesta e sgomita per non scendere ancora, semmai per migliorare la posizione nella speranza di risalire fino al terzo posto nel tredicesimo scontro diretto con la BCC Castellana Grotte, avanti per 10 a 2 nei faccia a faccia e quinta in classifica a +1 sui Lupi. Con una vittoria e alcuni risultati utili sugli altri campi sarebbe la New Mater a mettere in atto il salto in graduatoria con possibilità concrete di arrivare fino alla terza piazza. Ex incrociati in campo, Andrea Truocchio da una parte e Paolo Di Silvestre dall’altra, mentre Jorge Cannestracci ha allenato Santa Croce. Il centrale Matteo Zamagni potrebbe esultare in trasferta per il punto personale n. 2500 nelle competizioni della Lega Volley.

Nel programma di domenica c’è anche un atro classico, ovvero il match n. 14 tra BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia, con gli emiliani al momento avanti per 8 vittorie a 5 nei confronti dei piemontesi. I padroni di casa non possono più acciuffare il treno per i Play Off, ma sono già salvi e hanno il vantaggio di giocare senza la minima pressione. Gli ospiti, ora dodicesimi, si prefiggono di scendere in campo con il maggior mordente possibile per mantenere le quattro lunghezze di vantaggio su Lagonegro. Il team reggiano, che ritrova da rivale Andrea Santangelo, può permettersi anche di perdere 1 punto nei confronti dei lucani, ma deve chiudere almeno con tre lunghezze di vantaggio dalla Cave del Sole per centrare la salvezza diretta. Da una parte Lorenzo Codarin è a 16 punti dai 155 nelle stagioni regolari, dall’altra Alberto Elia è a 13 punti dai 2500 nelle Regular Season.

In casa Delta Group Porto Viro la parola d’ordine è mantenere il terzo posto. Per la certezza di non schiodarsi dal gradino più basso del podio, il collettivo veneto deve bissare la vittoria dell’andata (unico precedente) mettendo in cascina 3 punti nella sfida interna con la Consar RCM Ravenna, formazione già sicura di prendere parte ai Play Off Promozione da ottava in griglia e opposta nella seconda fase ai campioni di Regular Season e Coppa Italia, i giganti di Vibo Valentia. Gli ospiti si ritrovano ad affrontare tre ex in un colpo solo: Giacomo Bellei, Alex Erati e Gabriel Garnica. Da una parte Marco Pierotti è alla presenza n. 200 nei match di Regular Season, dall’altra Riccardo Goi può timbrare la presenza n. 300 nelle stagioni regolari. Tra i padroni di casa Rocco Barone e Felice Sette sono vicini ai 1000 attacchi vincenti.

Già vincitrice della prima fase, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, con Alessio Tallone a una gara dalle 100 in Regular Season, conosce le prossime tappe. Nel primo turno dei Play Off il team calabrese affronterà Ravenna, ottava testa di serie, mentre nella Finale di Del Monte® Supercoppa A2 se la vedrà con Cantù, seconda forza del torneo. Un abbinamento condizionato dalla duplice conquista della Coppa di categoria e della stagione regolare da parte della Tonno Callipo. Tornando all’ultima di Regular Season, al PalaMaiata approda l’Agnelli Tipiesse Bergamo, che ha 44 punti come Porto Viro e con un exploit esterno può difendere la quarta piazza o centrare un terzo posto last minute. Tra gli orobici Alessandro Copelli è a 15 punti dai 1000 nelle stagioni regolari.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13a GIORNATA DI RITORNO-



Domenica 2 aprile 2023, ore 18.00-



Tinet Prata di Pordenone – Cave Del Sole Lagonegro Arbitri: De Simeis Giuseppe, Giglio

Videx Yuasa Grottazzolina – Pool Libertas Cantù Arbitri: Usai, Vecchione

Consoli McDonald’s Brescia – HRK Motta di Livenza Arbitri: Rolla Massimo, Toni

Kemas Lamipel Santa Croce – BCC Castellana Grotte Arbitri: Cavalieri, Piperata

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia Arbitri: Santoro, Venturi

Delta Group Porto Viro – Consar RCM Ravenna Arbitri: Bassan, Clemente

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Grassia, Giorgianni

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 57, Pool Libertas Cantù 48, Delta Group Porto Viro 44, Agnelli Tipiesse Bergamo 44, BCC Castellana Grotte 43, Kemas Lamipel Santa Croce 42, Tinet Prata di Pordenone 42, Consar RCM Ravenna 38, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 34, Videx Yuasa Grottazzolina 31, Consoli McDonald’s Brescia 29, Conad Reggio Emilia 28, Cave del Sole Lagonegro 24, HRK Motta di Livenza 21.