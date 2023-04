Porto Piro ingaggia Mastrangelo per i Play Off

PROTO VIRO (ROVIGO)- Il Delta Volley Porto Viro affida la guida tecnica della prima squadra a Vincenzo Mastrangelo tecnico che l’anno scorso ha vinto Coppa Italia e playoff con Reggio Emilia e che ha concluso poche settimane fa la sua esperienza a Santa Croce. L’allenatore pugliese guiderà la Delta Group fino al termine della stagione di Serie A2 Credem Banca, coadiuvato da Marcello Mattioli con cui ha già lavorato a Reggio. L'allenatore pugliese nella prossima stagione guiderà la Gioiella Prisma Taranto in Superlega quindi i suo ingaggio terminerà con i Play Off.

Mastrangelo ha già diretto il suo primo allenamento e verrà presentato ai media venerdì 14 aprile nella conferenza stampa che precederà la prima gara dei playoff della Delta Group.

LA CARRIERA DI VINCENZO MASTRANGELO-

Mastrangelo inizia la sua carriera nel 1994/1995 come assistente allenatore a Gioia del Colle, squadra della sua città natale. Dopo un’esperienza quinquennale a Taranto, fa ritorno a Gioia dove ricopre ancora il ruolo di assistente fino al 2005, anno in cui assume il ruolo di primo allenatore, in Serie A2. Prosegue quindi in cadetteria con Modugno e Isernia, prima di mettersi alla prova nel femminile, a Santeramo.

Dal 2010 al 2013 affianca Blengini alla Tonno Callipo Vibo Valentia in SuperLega, quindi torna in A2, di nuovo come primo allenatore, ottenendo risultati importanti a Matera, ancora Vibo (con cui vince la Coppa Italia 2016), Alessano, Castellana Grotte e le già citate Reggio Emilia e Santa Croce. Lo scorso anno è stato premiato come miglior allenatore del campionato cadetto.