PORTO VIRO (ROVIGO)- Il Delta Volley Porto Viro ha reso noto che oggi è stato raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale del contratto triennale di Matteo Battocchio. Il tecnico era già stato rimosso dall'incarico di responsabile della prima squadra, nonostante il terzo posto conquistato nella Regular Season, e sostituito con Mastrangelo. Nella nota diramata dalla società i ringraziamenti al tecnico torinese per l'opera svolta in questi mesi alla guida del team.