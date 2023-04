Play Off: Cantù-Castellana Grotte si giocano l'ingresso in semifinale

CANTU’ (COMO)- Con Agnelli Tipiesse Bergamo, Kemas Lamipel Santa Croce e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia già in Semifinale dopo due giornate dei Quarti Play Off A2 Credem Banca, solo la sfida tra Pool Libertas Cantù e BCC Castellana Grotte ha bisogno della bella per decretare l’ultimo pass nella “top four” per un posto in SuperLega.