Ortona torna in A2 dopo una sola stagione

ORTONA (CHIETI)- La Sieco Service Ortona festeggia la promozione in Serie A2 Credem Banca. Dopo il successo in cinque set ottenuto in Gara 1 domenica sul campo della Vigilar Fano, il club abruzzese si impone in tre set in Gara 2 dello Spareggio Promozione, uno scontro diretto con in palio la Serie A2 tra le prime del Girone Bianco (Fano) e del Girone Blu (Ortona), e chiude in due gare la serie. La formazione allenata da Lanci torna così nella seconda categoria nazionale dopo un anno di assenza, mentre la Vigilar Fano avrà un’altra chance di centrare il salto di categoria: i marchigiani entreranno in corsa nei Play Off di A3 direttamente dalle Semifinali, dove troveranno la Leo Shoes Casarano.