Cantù è la quarta semifinalista

CANTU’ (COMO)- Un Pool Libertas Cantù determinato ha battuto in tre set la BCC Castellana Grotte in Gara 3 dei Quarti Play Off, eliminando che erano stati capaci di ribaltare il fattore campo in Gara-1 per poi perdere tra le mura amiche. I ragazzi di Coach Denora hanno giocato una partita solida, con i primi due set più combattuti, e l’ultimo in cui i canturini si sono imposti più agevolmente. In Semifinale la compagine del Presidente Molteni affronterà la Agnelli Tipiesse Bergamo, in un rematch della serie della Stagione 2018/2019.