Play Off: partono le semifinali

Nel primo match, quello delle 19.30, al PalaMaiata i padroni di casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia vogliono proseguire al meglio una stagione che li ha visti finora dominare su tutti i fronti, con la vittoria della Regular Season e la conquista delle due coppe di categoria. A un anno dalla retrocessione, il sodalizio calabrese vuole cogliere al volo la possibilità di ritornare nell’Olimpo del volley e per questo deve stringere i denti lottando con altri team agguerriti come la Kemas Lamipel Santa Croce, formazione che ha chiuso la prima fase al quarto posto. Entrambe le squadre hanno superato il primo turno dei Play Off in due gare, ma la Callipo ha dovuto sudare molto, soprattutto nel secondo round, per avere la meglio di Ravenna, mentre i Lupi hanno mostrato le fauci per tutta la serie superando Prata di Pordenone grazie a due vittorie con il massimo scarto. Si tratta della sfida n. 14 tra il Club calabrese e quello toscano, il bilancio premia Vibo con 13 vittorie a 8. Tanti gli ex: Davide Candellaro, Michele Fedrizzi e coach Douglas Cezar vantano trascorsi a Santa Croce, Manuel Coscione ha palleggiato per tanti anni a Vibo.

La serata di grande pallavolo si chiude alle 20.30 con il derby lombardo al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. A misurarsi i beniamini di casa della Pool Libertas Cantù di Francesco Denora, seconda forza al termine della Regular Season, capace di piegare in Gara 3 Castellana Grotte nei Quarti vincendo in rimonta la serie, e l’Agnelli Tipiesse Bergamo di Daniele Morato, sesta nella prima fase, ma sempre molto temibile come ha dimostrato annichilendo Porto Viro in soli due incontri nel primo turno Play Off. Si tratta del faccia a faccia numero 18 tra i due team: tradizione favorevole agli orobici, capaci di imporsi 14 volte contro gli unici 3 successi canturini e di vincere con il massimo scarto 6 dei 7 confronti con Cantù negli ultimi tre anni, tra Regular Season e Coppa di categoria. Tanti ex anche in questa sfida: Alessandro Preti ha schiacciato a Bergamo nel 2019/20, Roberto Cominetti, Riccardo Copelli e il secondo allenatore Massimo Redaelli hanno lasciato ottimi ricordi a Cantù. Gli ingredienti per un grande derby ci sono tutti.

PROGRAMMA E ARBITRI GARA 1 SEMIFINALI PLAY OFF.-



Mercoledì 26 aprile 2023, ore 19.30



Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Nava, Colucci



Mercoledì 26 aprile 2023, ore 20.30



Pool Libertas Cantù – Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Santoro, Bassan