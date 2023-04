Play Off: Vibo e Cantù vincono Gara 1 di semifinale

ROMA- Senza problemi Gara 1 delle semifinali , davanti al suo pubblico, per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che liquida in tre set la pratica don la Kemas Lamipel Santa Croce. Decisamente più combattuta la sfida tra Pool Libertas Cantù e Agnelli Tipiesse Bergamo che ha visto alla fine i padroni di casa spuntarla in doppia rimonta al tie break

LE DUE SFIDE-

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE-

La Tonno Callipo Volley prosegue spedita il suo cammino alla conquista di un posto in Superlega.

Il primo round delle Semifinali Play Off della serie A2 maschile finisce con una vittoria per tre set a zero per la Tonno Callipo. Avversario una tenace Kemas Lamipel di S. Croce sull’Arno. Non inganni il punteggio sulla facilità di questo successo: è vero che la formazione vibonese ha dominato per larghi tratti, ma i toscani sono sempre riusciti a tenere alta la testa e dare molti fastidì ai padroni di casa. Un dato su tutti: i cinque ace dei toscani nel secondo set, quando Vibo sembrava sulla via di un facile 2-0. Un momento cruciale del match in cui il coach giallorosso, Cesar Douglas ha dovuto ricorrere ai ripari in modo urgente con dei time out che poi si sono rivelati utili ed efficaci.

Per quanto concerne le prestazioni individuali, a fare la parte del leone è stato come al solito l’opposto Paul Buchegger autore di 18 punti, quattro dei quali al servizio, con un superlativo 65% sui 30 palloni attaccati.

Accanto al posto due austriaco, di grande rilievo anche la prestazione del serbo Nikola Mijailovic, anche lui in doppia cifra con 11 punti ed un eccellente 71% sui 14 palloni complessivi attaccati. Una citazione è doverosa anche per il vice capitano Davide Candellaro, nominato MVP del match ed autore di otto punti, sei dei quali realizzati nel set di apertura, senza dimenticare la regia sempre attenta dell’italo argentino Santiago Orduna. Nelle file dei toscani, l’unico a raggiungere la doppia cifra è stato l’italo brasiliano Matheus Motzo che ha totalizzato 16 punti, con tre ace e uno muro.

Il match di ritorno è previsto per domenica pomeriggio alle ore 18:00 in terra toscana, mentre l’eventuale gara-3 è in programma a Vibo Valentia mercoledì 3 maggio.

I “Lupi” scendono in campo con Coscione in regia, Motzo opposto, Colli e Tino Hanzic come ricettori, Vigil Gonzales e Compagnoni al centro e Morgese libero. Unica novità, la presenza in campo di Compagnoni al posto di Truocchio.

La Tonno Callipo risponde con quello che ormai si può considerare il sestetto-tipo: in diagonale Orduna con l’austriaco Buchegger, Terpin e Mijailovic come schiacciatori, Tondo e Candellaro i centrali e Mimmo Cavaccini a comandare le operazioni di seconda linea.

In avvio la Kemas si porta avanti nel punteggio, ma Vibo riesce a ribaltare la situazione. I break e i contro break danno modo ai tifosi di casa di incoraggiare al meglio la propria squadra.

Michele Bulleri, tecnico dei Lupi, è costretto al time out sul 15-18 e sembrava aver avuto ragione, ma Vibo preme sull’acceleratore e si porta sul 23-18 (secondo time out degli ospiti). Ormai la Tonno Callipo ha la strada spianata e chiude il parziale sul 25-20 in 26 minuti.

Partenza sprint di Vibo nel secondo set, ma la formazione toscana lo riprende. Ancora avanti i giallorossi, ma i toscani non ci stanno. Nonostante ciò, quando ormai gli ospiti sembravano poter essere padroni del campo, ecco la reazione della grande squadra, capace di soffrire ma mai di arrendersi. Ancora una volta, Terpin e compagni scattano in avanti in modo impeccabile, vincendo il set sul 25-22 in 28 minuti.

Nel terzo parziale Vibo avanti fino al 16-12, ma nonostante il time out di Cesar Douglas, coach dei calabresi, Santa Croce porta la situazione in parità (18-18). Il solito Buchegger non ci sta ad assistere al monologo della squadra avversaria e con tre ace pesantissimi, fa sparire i timori dei tifosi in tribuna: 25-22 (28 minuti).

IL TABELLINO-

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-0 (25-20, 25-22, 25-22)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Orduna 0, Terpin 7, Candellaro 8, Buchegger 18, Mijailovic 11, Tondo 6, Cavaccini (L), Piazza 0, Tallone 0. N.E. Carta, Balestra, Belluomo, Fedrizzi, Lucconi. All. Douglas.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 1, Colli 7, Compagnoni 6, Motzo 16, Hanzic 6, Vigil Gonzalez 7, Morgese (L), Maiocchi 0, Arguelles Sanchez 0, Favaro 0, Loreti 0. N.E. Gabbriellini, Giovannetti, Caproni. All. Bulleri.

ARBITRI: Nava, Colucci.

NOTE – durata set: 26′, 28′, 29′; tot: 83′.

POOL LIBERTAS CANTÙ – AGNELLI TIPIESSE BERGAMO-

Il primo atto del derby lombardo, vinto al tie break dai padroni di casa della Pool Libertas Cantù contro la Tipiesse Agnelli Bergamo dopo due agganci e un sorpasso nel set ai 15, si segnala per la sua durata da record. Con 2 ore e 38 minuti di battaglia sportiva, la partita tiratissima e rocambolesca entra nella classifica delle maratone di A2 Credem Banca a un passo dal podio. Saldamente in vetta per durata resiste Ortona – Cuneo della Regular Season 2021/22 (2 ore e 46 minuti), seguita da Città di Castello – Padova (2 ore e 43 minuti) dell’annata 2010/11 e Siena – Bergamo (2 ore e 39 minuti) del 2017/18. L’incontro odierno eguaglia altre due sfide ai piedi del podio. L’Agnelli Tipiesse dilapida tre match-point nel quarto set e paga dazio. Il Pool Libertas si conferma specialista nei tie-break e ribalta la situazione. Pesa indubbiamente anche l’espulsione di Jovanovic nella fase cruciale del quinto periodo. A prescindere da ciò, quello che è mancato è stato il killer instinct che in questo genere di situazioni dev’essere una caratteristica-base.

Il primo parziale si può sintetizzare con un “Held contro tutti”: lo schiacciartore mette la firma sui primi break (5-7 6-8) poi piazza 3 ace consecutivi che valgono il doppiaggio (7-14). Cantù prova il recupero, ma siccome funziona anche il muro (5-2 il parziale) tutto resta solo un’intenzione. Padura Diaz rimette il + 7 (13-20) e il vantaggio ne deriva di conseguenza. Si ricomincia ed è una questione di break e contro break: Bergamo va sotto, mette il naso avanti (8-9) poi subisce uno 0-4 e va a – 4 quando Cominetti attacca out (15-11). Il – 5 (18-13) porta al cambio di diagonale con l’ingresso di Catone e Baldi per Jovanovic e Padura Diaz. Proprio l’opposto si fa notare con un muro appena prima che Cominetti dai nove metri metta il 23-21. L’ultimo sussulto prima del pareggio del Pool Libertas. Il terzo set, in pieno stile play-off, si gioca sul filo del rasoio perché Bergamo – con Copelli ed Held 6 palloni a testa ciascuno – tiene pressoché costantemente il + 4 (addirittura da quota 7), ma i padroni di casa confermano tutta la voglia di lottare che ne ha contraddistinto il percorso fin qui. L’aggancio a 22 (murato Padura Diaz) ne è l’emblema, che apre le porte ad un finale in cui Cominetti e compagni sprecano due palle-set e si portano avanti grazie ad un attacco out di Gamba. L’opposto si fa perdonare al ritorno in campo con il doppio ace che guida i brianzoli (7-2), ma a proposito di chi fa la voce grossa è Copelli che pilota i suoi al pareggio 12-12. Gamba con il servizio riporta al break Cantu (14-12) poi si fa ipnotizzare da Cominetti (16-16). Bergamo resta avanti tre volte (18-19), ma il solito Gamba rimette tutto in sesto per titoli di coda che stavolta sorridono agli uomini di Denora alla terza opportunità, lasciando ai rossoblù l’amaro per tre match-ball non sfruttati. Ancor più rammarico quando Padura Diaz regala due volte il break (8-6) e Ottaviani impallina con l’ace dell’11-8. Poi si scatena, a seguito di un’accompagnata contestata dagli arbitri che porta al rosso a Jovanovic, l’arroventato finale con i padroni di casa che prendono decisamente in pugno il set e chiudono portandosi in vantaggio nella serie

IL TABELLINO-

POOL LIBERTAS CANTÙ – AGNELLI TIPIESSE BERGAMO 3-2 (19-25, 25-21, 25-27, 30-28, 15-11)

POOL LIBERTAS CANTÙ: Alberini 3, Ottaviani 9, Monguzzi 6, Gamba 23, Preti 17, Aguenier 19, Butti (L), Compagnoni 0, Gianotti 0, Galliani 0. N.E. Picchio, Mazza, Carucci. All. Denora.

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Jovanovic 2, Held 20, Cargioli 6, Padura Diaz 16, Cominetti 18, Copelli 18, Pahor 0, Toscani (L), Catone 0, Baldi 0, Mazzon 0. N.E. De Luca, Lavorato, Cioffi. All. Morato.

ARBITRI: Santoro, Bassan.

NOTE – durata set: 29′, 31′, 37′, 42′, 19′; tot: 158′.