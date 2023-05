Play Off: parte la sfida per la Superlega tra Vibo e Bergamo

VIBO VALENTIA- Al via il braccio di ferro per salire in SuperLega Credem Banca. Domenica, alle 18.00, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, reduce dalle due vittorie contro Ravenna nei Quarti e dai due successi contro Santa Croce in Semifinale, ospita l’Agnelli Tipiesse Bergamo, che ha raggiunto l’ultimo atto del torneo piegando in due mosse Porto Viro al primo turno, spuntandola poi in rimonta alla bella del derby lombardo di Semifinale con Cantù. Sconfitti al fotofinish nel primo confronto, gli orobici hanno vinto la volata del secondo faccia a faccia con la Pool Libertas per poi controllare agevolmente la partita decisiva in trasferta. Anche in questa Finale la formazione bergamasca parte con il fattore campo sfavorevole, avendo terminato la stagione regolare al sesto posto, con 16 punti di ritardo dalla Callipo, vincitrice della Regular Season e delle due coppe di categoria. Il sodalizio vibonese vuole ritornare nella massima serie dopo un anno in A2, mentre l’Agnelli Tipiesse, dopo varie coppe di A2 e tanti piazzamenti in alto in classifica, sogna il grande salto nell’Olimpo della pallavolo tricolore. La serie è articolata al meglio dei cinque match.