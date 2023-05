Play Off: Vibo vince a Bergamo ed è ad un passo dalla Superlega

BERGAMO - Il PalaIntred è uno spettacolo nello spettacolo, l’Agnelli Tipiesse le prova tutte ma la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è implacabile e non lascia scampo imponendosi con un netto 0-3 (19-25, 18-25, 14-25) in Gara 2 della Finale Play Off. Un successo che mette una seria ipoteca sulla promozione portandosi 2-0 nella serie che porta alla Superlega. I giallorossi di Douglas sono ora ad una sola vittoria dal salto di categoria e potranno giocare la sfida decisiva in casa domenica alle 18.00 per coronare una stagione che hanno condotto sempre al comando vincendo regular season, Coppa Italia e Supercoppa. Applausi anche alla cornice di pubblico e ai rossoblù, generosi e tenaci come sempre nel provare più volte a restare aggrappati con le unghie e con i denti.

Bergamo comincia bene poi subisce uno dei break di Vibo (0-6) sebbene abbia il merito d’agganciare a 10 e a 14 con Held. Il + 1 timbrato da Cominetti punge gli ospiti che rialzano il muro e scappano ancora sul + 3 (16-19) quando Candellaro stoppa Padura Diaz. 17-21. Quando sbaglia Cominetti (-4) e Tondo (6 punti, 3 muri) continua a non concedere niente, lo svantaggio è inevitabile. Il muro giallorosso, che aveva fatto la differenza in avvio (1-6 il computo) resta solidissimo eppure Bergamo, pur sempre in rincorsa, riacciuffa l’8-8 dopo essere stata sotto subito di tre. Cominetti allarga troppo il diagonale (10-12) e Vibo scarta il regalo con Tondo e un doppio block di Buchegger e, guarda un po’, con Tondo (10-15). Che naturalmente domina piazza anche il 12-18. Vien da sé che recuperare sei lunghezze alla padrona della stagione diviene francamente impresa proibitiva e infatti tutto resta solo un’apprezzabile intenzione, con Baldi e Catone comunque bravissimi a mettersi in luce. Quantomeno Douglas ferma il gioco quando un attacco di Baldi porta al 17-23, ma è solo la classica strategia per spezzare il ritmo che non cambia la sostanza. Sotto 0-2 Morato conferma Catone in regia per Jovanovic, ma Vibo prosegue l’assolo: l’1-5 con l’ennesimo muro (Candellaro su Cargioli) suona già come prologo di una sentenza già scritta. La stessa che prende corpo con l’ace del 5-11 di un altro giocatore di e da SuperLega, Paul Buchegger. Rientra Baldi, c’è Mazzon sul 16-8, momento in cui il tifo intona il coro più bello: “Orgogliosi di questa squadra”. Ed è proprio cosi. Comunque vada, comunque andrà.

IL TABELLINO-

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 0-3 (19-25, 18-25, 14-25)

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Jovanovic 0, Held 8, Cargioli 5, Padura Diaz 7, Cominetti 9, Copelli 4, Pahor 0, Toscani (L), Catone 2, Baldi 2, Mazzon 0. N.E. De Luca, Lavorato, Cioffi. All. Morato.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Orduna 1, Terpin 9, Candellaro 6, Buchegger 12, Mijailovic 9, Tondo 14, Cavaccini (L), Tallone 0. N.E. Carta, Balestra, Piazza, Belluomo, Fedrizzi, Lucconi. All. Douglas.

ARBITRI: Armandola, Venturi.

NOTE – durata set: 29′, 28′, 25′; tot: 82′.