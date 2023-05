Marco Volpato dopo 11 anni lascia Padova e firma per Cuneo

CUNEO- Un arrivo importante per la serie A2 di Cuneo! Dopo 11 anni a Padova, dove ha vissuto la promozione e ben 9 stagioni di Superlega, Marco Volpato (per tutti “Fox”) lascia la maglia da capitano dei bianconeri e vestirà quella dei biancoblù per una nuova sfida, un nuovo inizio!

LE PAROLE DI MARCO VOLPATO-

« Questo non è il classico cambio squadra, dopo tanti anni a Padova per me è quasi un nuovo inizio. Sono davvero emozionato, come quando a 22 anni sono approdato nella “città del Santo”. Spero di poter dare a Cuneo tutto quello che ho dato a Padova in questi 11 anni. Al momento ho avuto modo di conoscere il coach solo telefonicamente, so che è l’allenatore della nazionale juniores, un biglietto da visita che parla da solo. Sono sicuro che Matteo riuscirà a tirare fuori il meglio da ognuno di noi durante questa stagione ».

LE PAROLE DEL TECNICO MATTEO BATTOCCHIO-

« Sono molto contento dell’arrivo di Fox, l’ho sentito motivato e determinato, ed è quello che noi cerchiamo! Un giocatore che mi aspetto potrà darci tanto a livello caratteriale, di presenza in campo e nello spogliatoio. Un innesto di altissima qualità che in questo campionato può fare la differenza. Abbiamo bisogno di giocatori affamati e curiosi, che abbiano ancora voglia di scrivere pagine importanti della loro carriera e soprattutto vogliosi di farlo insieme qui a Cuneo ».