Gianluca Loglisci è il primo rinforzo di Pineto

L’Abba si rinforza in attacco e lo fa acquistando un veterano della categoria. 25 anni ancora da compiere, Gianluca affronterà in riva all’adriatico la sua settima stagione consecutiva in A2. Da giovanissimo le esperienze in B con Mantova, Trentino e Verona, poi il salto in A ad Alessano, seguito dai campionati con Livorno, Mondovì, Reggio Emilia, Motta e Brescia.

Nei sei anni di A2 Loglisci ha dimostrato di essere un giocatore completo, mettendo a segno 873 punti con una percentuale di attacco del 41% e il 27% di ricezioni perfette.

LE PAROLE DI GIANLUCA LOGLISCI-

« I risultati dell’anno scorso parlano chiaro. La società è in forte crescita, secondo la mia opinione. Penso che questa categoria di A2 sia alla portata della proprietà, sia a livello di organico che organizzativo e gestionale. Inoltre alcuni ex giocatori mi hanno parlato molto bene dei tifosi e non vedo l’ora di sentire il loro calore. Non conosco coach Tomasello di persona però ho sentito opinioni buonissime a suo riguardo, soprattutto da mio zio Marco Loglisci che lo conosce da tantissimi anni, tra l’altro ha giocato anche a Pineto. Tomasello è una persona molto propositiva e capace di instaurare un rapporto diretto con i giocatori. Può essere la figura giusta per guidare questo nuovo gruppo. Per me sarà una stagione di riscatto, dovrò fare di più dell’anno scorso dove non ho potuto esprimere ciò che volevo. Spero sia un campionato che possa lasciarmi tanto, sia a livello professionale che umano. Ci sono tutti i presupposti per far sì che ciò accada. Per l’ABBA la stagione sarà un trampolino di lancio per gli anni futuri e per costruire solide basi per mantenere la categoria. Bisognerà partire dal basso, step by step, iniziare a lavorare sodo dai primi giorni e non crearsi troppe aspettative ».