Grottazzolina mette in banda Claudio Cattaneo

GROTTAZZOLINA (FERMO)- Dopo seconda linea e centro arriva finalmente anche in banda un primo innesto della Videx Yuasa che verrà. Il sodalizio marchigiano pesca nuovamente dal Sud e nuovamente da Castellana Grotte, compagine con la quale Claudio Cattaneo (proprio come il già annunciato Andrea Marchisio) ha disputato l’ultimo campionato di serie A2 conquistando un settimo posto in regular season e gli ottavi di finale playoff. Il ruolino di marcia personale parla di 26 match giocati, 66 set disputati e 146 punti complessivi (116 attacchi vincenti, 14 ace e 16 muri-punto).

LA CARRIERA-

Classe ‘97, 192 centimetri, nato a Pietra Ligure e cresciuto a Loano in provincia di Savona. Cattaneo si affaccia al palcoscenico della A2 nel 2016 quando sposa il progetto Mondovì. Dopo due stagioni consecutive si trasferisce al Parella Torino dove disputa il campionato di B per riguadagnare, appena un anno più tardi, i riflettori della serie A: Tipiesse Cisano Bergamasco prima e Pineto poi (entrambe in A3). La stagione sportiva 2021/22 lo vede protagonista di nuovo in serie A2 tra le fila della neopromossa Motta di Livenza, il resto è storia recente.

LE PAROLE DI CLAUDIO CATTANEO-

« Ringrazio tutta la società, dall’allenatore allo staff fino ai dirigenti, per l’opportunità che hanno voluto concedermi Grottazzolina sta allestendo una squadra competitiva con la quale sono sicuro che ci divertiremo. Si tratta di un progetto molto ambizioso, messo a punto da una realtà che fornisce tutto ciò che serve per metterci nelle condizioni di lavorare bene e dare il massimo ».

Maturità e responsabilità a disposizione di una nuova sfida da raccogliere sotto i migliori auspici:

« Mi reputo un ragazzo molto determinato e dedito al lavoro perciò posso garantire che darò il meglio di me già a partire da ogni singolo allenamento. Sono molto curioso di conoscere meglio l’ambiente e tutti i nostri tifosi i quali sono certo che ci daranno una marcia in più di fronte ad ogni sfida casalinga. Mi fa piacere anche ritrovare un compagno come Andrea Marchisio, è un atleta molto competitivo con il quale mi sono trovato benissimo lo scorso anno. In virtù di tutti questi fattori posso definirmi estremamente entusiasta per la nuova stagione che verrà. La serie A2 sta toccando livelli di gioco sempre più alti e questo impone di affrontare il campionato ragionando di partita in partita ma se saremo disposti a lavorare sodo tutti insieme sono certo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni ».