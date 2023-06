Colangelo sarà il secondo regista di Cuneo

Classe 2001, cresciuto nella cantera di Parma fino all’A3 lo scorso anno, non appena ha ricevuto la proposta del Cuneo Volley, senza esitazione ha deciso di affrontare questa prima, nuova, avventura fuori casa.

LE PAROLE DI EDOARDO COLANGELO-

« Alla chiamata di Cuneo ho detto sì! Subito non ci credevo, un sogno che si avvera, trasformare la propria passione, il proprio sport in una professione ad alto livello. Non appena ho capito che era realtà ho accettato immediatamente con grande entusiasmo; credo sarà un’esperienza unica. Chiunque con cui io abbia mai giocato mi ha sempre parlato bene di Cuneo, sono molto contento della mia scelta. Ho sentito telefonicamente coach Battocchio, non lo conoscevo personalmente ma ho molti feedback positivi su di lui, oltre ai suoi risultati con gli azzurrini. Sono impaziente di iniziare la stagione con il coach e con tutti i miei compagni, soprattutto con Sottile dal quale spero di imparare tanto ».

LE PAROLE DEL TECNICO MATTEO BATTOCCHIO-

« Da un po’ di anni sento parlare bene di lui, l’ho seguito più da vicino l’hanno scorso perché poteva essere uno dei giocatori possibili per la squadra, poi non si è concretizzato, ma ho subito fatto il suo nome a Brugiafreddo quando si è creata l’occasione per la prossima stagione. L’entusiasmo con cui Edoardo ha accettato subito la nostra proposta è stato contagioso! Spero che lui porti quest’anno questa carica e determinazione a tutta la squadra. Sono sicuro che saprà apprendere da Sicci quanto più possibile, in un ottimo rapporto “allievo-maestro” e credo anche che all’interno dello spogliatoio con il suo carattere saprà ritagliarsi il suo spazio ».