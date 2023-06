Corey Chavers schiaccerà a Pineto

PINETO (TERAMO)- Corey Chavers è un nuovo giocatore dell’ABBA Pineto. Lo schiacciatore statunitense arriva in Abruzzo per disputare la prossima stagione in A2. Corey non è il primo americano nella storia di Pineto. L’ultimo statunitense in riva all’adriatico fu Willy Wilson, in biancazzurro dal 1982 al 1985.

LA CARRIERA-

Classe 1997 e alto 196 cm, Corey inizia a giocare nei tornei scolastici californiani e poi con club giovanili. Dopo il diploma approda alla UC Santa Barbara, la squadra di pallavolo appartenente all’Università della California. Vince la medaglia d’argento ai NORCECA Champions Cup 2019 e sigla il suo primo contratto professionistico con la BluVolley Verona, prendendo parte alla Superlega. Terminata l’esperienza torna a casa e veste la maglia degli OC Stunners, con una breve parentesi al Falkenbergs in Svezia. Al termine degli impegni col club scandinavo fa ritorno in California, aggiudicandosi lo scudetto e venendo premiato come MVP. Negli ultimi due campionati difende i colori dello Chenois, squadra appartenente al campionato svizzero, e del Kifissias in prima divisione greca.

LE PAROLE DI COREY CHAVERS-

« Non vedo l’ora di giocare una pallavolo di alto livello e sono entusiasta di far parte di una squadra neopromossa. Ho sentito molte cose positive sui tifosi di Pineto, quindi sono esaltato all’idea di poterlo vedere di persona. Non so molto dell’Abruzzo a parte che è bellissimo dalle foto. Mi è mancata l’Italia negli ultimi anni e aspetto di avere di nuovo olio piccante ».