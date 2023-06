Marco Pierotti è un giocatore di Siena

SIENA- Marco Pierotti è un nuovo giocatore della Emma Villas Volley Siena. Lo schiacciatore classe 1996 ex Bergamo, e che lo scorso anno ha militato nella Delta Group Porto Viro, è approdato a Siena ed è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Un lungo corteggiamento si è in questo caso concretizzato: più volte, anche in passato, il nome di Pierotti era stato infatti associato in fase di mercato alla Emma Villas Volley. Pierotti ha incontrato più volte nel corso della sua carriera Siena da avversario, ora invece vestirà la maglia della Emma Villas Volley. Lo scorso anno a Porto Viro ha chiuso la regular season con 310 punti, una media quindi di 11,9 punti a partita; ha messo a segno 24 servizi vincenti e 22 muri. La sua percentuale in attacco è stata del 45,8%, la sue ricezioni perfette il 22,6%. Il giocatore ha nel proprio curriculum due stagioni di Superlega, mentre la prossima sarà la sua settima annata in Serie A2. Conosce da tanti anni coach Gianluca Graziosi, che è stato per lui una sorta di mentore e che nel prossimo campionato vivrà con Matteo Pierotti la sesta stagione insieme.

LA CARRIERA-

Marco Pierotti ha giocato in A2 già nella stagione 2015-2016 a Potenza Picena. Poi due anni a Bergamo per lui prima del trasferimento a Modena, in Superlega, con coach Velasco. Proprio a Modena Pierotti vince una Supercoppa Italiana. L’anno seguente rimane in Superlega e passa a Vibo Valentia. Nel 2020 si concretizza il suo ritorno a Bergamo, in Serie A2, dove gioca altre due stagioni nel corso delle quali vince due Supercoppe di A2 e una Coppa Italia di A2. Lo scorso anno, infine, ha indossato la maglia di Porto Viro.

LE PAROLE DI MARCO PIEROTTI-

« Da un po’ di anni ci inseguivamo e qualche volta già in passato eravamo stati vicini, questa volta il matrimonio s’è fatto. Sono contento di questo trasferimento, Siena è una realtà molto ambiziosa e da sempre vuole fare le cose in grande. La presenza sulla panchina della Emma Villas di coach Gianluca Graziosi ha certamente influito sulla mia decisione, conosco assai bene il suo modo di lavorare, che io condivido, e sono lieto di poter essere nuovamente con lui. Con Nevot ci siamo incontrati qualche volta in passato in sfide internazionali, conosco poi Krauchuk e ovviamente Copelli, ho letto dell’acquisto di Trillini che reputo un buon giocatore. Credo quindi che si sia fatto un buon lavoro, la squadra allestita fino a ora mi pare competitiva. Il mio obiettivo personale è quello di provare a vincere, questo ambiente può essere l’ideale per poter fare un ulteriore step di crescita nella mia carriera ».