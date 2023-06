Dario Iannaccone alla Tinet

PRATA DI PORDENONE (PORDENONE)- La Tinet Prata Pordenone si vuol fare trovare prontissima ai nastri di partenza della prossima stagione. Per questo il gran lavoro dietro le quinte del DG Dario Sanna e del DS Luciano Sturam punta a costruire un roster completo con alternative e diverse soluzioni tattiche in tutti i ruoli. Mantenendo le caratteristiche che hanno portato Prata in alto in questi anni: atleti di prospettiva, motivati e predisposti a sopportare l’intenso lavoro programmato dallo staff di Coach Dante Boninfante. In quest’ottica arriva l’acquisto del nuovo Passerotto Dario Iannaccone .

LA CARRIERA-

Romano, classe 2001, è uno schiacciatore tecnico, dotato anche di una bella altezza (198 cm). Dopo il settore giovanile nella capitale proprio nella città natale fa l’esordio in Serie A3 per voi volare in A2 a Siena. Nella scorsa stagione ha giocato in A3 con la Wow Green House Aversa, avversaria della Tinet fra qualche mese, considerando che il club campano ha acquisito il titolo di A2 da Bergamo.

LE PAROLE DI DARIO IANNACCONE-

« La proposta è arrivata all’improvviso e, se devo essere sincero, molto inaspettata. Sono stato felice di essere stato chiamato da una società che sta crescendo e lo sta dimostrando sul campo e, dopo una chiacchierata con il Direttore Generale Dario Sanna, non ho avuto dubbi nell’accettare e sposare il progetto che la società sta attuando da qualche anno. Non ci siamo mai incontrati nel corso di questi anni, ma ne ho sentito parlare da parte di molte persone e in maniera molto positiva e anche il campo ha dimostrato la grandezza di questa società. Inoltre tutti hanno parlato bene dello staff tecnico e penso che con la guida di Dante Boninfante e Samuele Papi possa continuare a crescere nel mio cammino pallavolistico. Voglio continuare a crescere a livello tecnico e soprattutto fisico. È la mia prima esperienza tanto lontano da casa quindi penso che a livello personale possa solo che farmi del bene. Se dovessi descrivermi credo che il mio pregio sia la qualità in ricezione dove, certamente, tecnicamente ho ancora da imparare ma posso definirlo un mio punto di forza. La parte da migliorare è sicuramente la potenza fisica. E poi, insomma, non si smette mai di imparare e c’è sempre da migliorare in tutto ciò che uno faSono un ragazzo tranquillo e i miei amici dicono che sono simpatico. Nel tempo libero mi piace ascoltare la musica, scoprire nuovi posti e andare al cinema. Studio scienze motorie. Passione particolare? La Juventus! Voglio salutare tutti i tifosi di Prata che in questi anni hanno fatto la differenza. Non vedo l’ora di conoscerli e rinnovo l’invito a venire al palazzetto la domenica. Daje forte e forza Prata! ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE DARIO SANNA-

« Iannaccone è stato visionato più volte dallo staff tecnico e dal DS Luciano Sturam. Tutti hanno convenuto potesse essere il profilo che stavamo cercando: giovane, tecnico e lavoratore. Siamo sicuri si integrerà al meglio nel nostro progetto tecnico, dando a Dante e Samuele un’ulteriore soluzione in posto 4 ».