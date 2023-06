Reggio Emilia riabbraccia anche Nicola Sesto

REGGIO EMILIA- La Conad Reggio Emilia, dopo Matteo Maiocchi e Mattia Catellani, riabbraccia anche Nicola Sesto. Il centrale ritorna per vivere la sua quinta stagione in giallorosso dopo il campionato scorso nel quale ha vestito la maglia di Parma in A3. Il trentaseienne centrale calabrese fu protagonista, due anni fa della trionfale stagione che portò al successo in Coppa Italia e in campionato.