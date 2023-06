Linea verde a Cuneo, arriva Leonardo Bristot

Leonardo ha mosso i suoi primi passi nel mondo del volley a 13 anni proprio a Ferrara dove è nato. Una mezza stagione in Canada prima che la pandemia bloccasse tutto e una medaglia di bronzo al Trofeo delle Regioni ai tempi della Selezione con l’Emilia Romagna, dove il suo talento era stato notato e menzionato anche dalle testate del settore. Nella sua carriera è stato centrale, poi 3 anni da opposto in serie B ed infine schiacciatore dalla scorsa stagione torinese.

LE PAROLE DI LEONARDO BRISTOT-

« Cuneo è una squadra riconosciuta in tutta Italia, quando ero piccolo non guardavo molta pallavolo ma Cuneo insieme a Modena e Trento sono le squadre che più mi sono rimaste impresse. Quando è arrivata la proposta mi sono sentito molto onorato, ho parlato con un amico di famiglia che ha giocato qui e mi ha detto di dire subito di sì per la professionalità e la passione per la pallavolo che si vive a Cuneo. L’anno scorso ho iniziato un percorso di cambio di ruolo e quest’anno volevo proseguire questa strada, allenandomi ogni giorno al massimo per migliorare quanto più possibile al fianco di giocatori che hanno più esperienza di me e imparare da loro tutto ciò che posso. Con coach Battocchio ci siamo sentiti telefonicamente e mi ha dato un’idea generale sul lavoro dell’anno prossimo. Non vedo l’ora di conoscere il pubblico cuneese, lo staff e i compagni, ma soprattutto di iniziare la stagione ».

LE PAROLE DEL TECNICO MATTEO BATTOCCHIO-

« Ho visto giocare Leonardo un paio di volte quest’anno in serie B e nell’amichevole a Cuneo a fine stagione prima della Final Four U19. Mi hanno colpito molto il suo braccio e il suo salto. Mi è stato descritto come un ragazzo determinato e dalla chiacchierata telefonica fatta con lui ho potuto constatare che corrisponde al vero. Da lui mi aspetto tanto, che lavori sodo per non essere solo una comparsa a Cuneo; sono sicuro che la fame e la voglia di emergere non gli manchino, quindi sarà un ottimo tassello per la stagione ».