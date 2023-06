Brescia ha presentato i suoi quattro centrali

L’asse portante di zona 3 sarà costituito dal confermato Nicola Candeli, al suo quinto anno in biancazzurro, e da Alex Erati, già suo compagno di squadra (con l’opposto Klapwijk) a Ravenna in Superlega. Completano il gruppo il bresciano d’adozione Dane Mijatovic, incluso nel roster per sopperire all’infortunio di Esposito lo scorso dicembre, e Dhieu John Majak Malual, giovane dal grande potenziale sia a muro che in attacco, pronto a sfruttare la sua prima grande occasione in serie A.



Dopo i saluti del presidente Gianni Ieraci « La nostra tenacia sarà premiata » e dell'Assessore Alessandro Cantoni « Grazie per rappresentare Brescia con grande impegno!» la parola è passata ai protagonisti.

ALEX ERRATI-



« Sono felice di arrivare finalmente tra i Tucani…Questa unione era nell’aria e difatti l’accordo è stato trovato in un attimo, non ho neppure considerato altre ipotesi, quando è arrivata la proposta. Gioco a pallavolo perché mi dà stimoli e realizzazione e Brescia mi sta offrendo questo. Sposo il progetto di puntare in alto, con una squadra e una prospettiva ambiziose. Ho giocato con Candeli e Klapwijk a Ravenna, con Franzoni a Bergamo, conosco Tiberti. Credo abbiamo le carte in regola per fare bene in un campionato che secondo me, a differenza dello scorso, non vedrà una squadra che domina. Sarà di livello alto ma con scenari molto più aperti e so che potremo dire la nostra per stare ai piani alti della classifica ».



NICOLA CANDELI-

« Sono felice di questa riconferma che volevo fortemente! Non sono abituato a parlare di alibi ma la stagione appena finita a causa di alcuni infortuni e malattie capitate proprio in occasione di alcune partite chiave, ci ha fatto soffrire fino alla fine, ma avremmo meritato di più. Sono strafelice di ritrovare Erati e Klapwijk con i quali ho condiviso la mia crescita personale in Superlega. Vogliamo vivere una stagione da protagonisti e provare a volare alto! ».



DHIEU MALUAL-

« Per me questa è la prima grande occasione e sono grato ad Atlantide di avermela proposta. La serie A è una sfida per la quale devo crescere: ho elevazione, un buon servizio float e il mio fondamentale preferito è il muro, ma, per sfruttare al massimo il mio potenziale, devo lavorare e migliorare la tecnica. Vengo a Brescia per questo, per crescere e ricambiare la società della fiducia, dando il mio miglior contributo al sestetto ambizioso che si sta costruendo ».



DANE MIJATOVIC-

« Quando a metà dalla passata stagione Roberto mi ha chiamato mi ha fatto un regalo bellissimo. Tornare a giocare a pallavolo dopo un anno e mezzo di stop mi ha dato una carica eccezionale. Io ormai vivo a Nave a due passi dalla città, ho messo su famiglia e sono di fatto un bresciano. Il mio lavoro mi permette di continuare a giocare e di dare un amano ogni volta che serve. Sarà una grande stagione, ne sono certo! ».



ROBERTO ZAMBONARDI (ALLENATORE ATLANDIDE BRESCIA)-

« Sono soddisfatto del gruppo che abbiamo consolidato: Candeli gioca con cuore e passione, è un lottatore che è cresciuto costantemente e lo farà ancora, affiancato ad Alex Erati, uno dei centrali più forti della A2 che siamo orgogliosi di poter schierare in maglia biancazzurra. Ci teniamo stretto Mijatovic, che si è sempre messo a disposizione quando la società ha avuto bisogno, remando nella direzione più opportuna e aiutando i più giovani. L’ultimo innesto è Malual, un giovane che ha grande potenziale su cui lavorare, che ha dimostrato di avere voglia ed entusiasmo per affrontare il percorso di crescita con noi a Brescia ».