Andrea Gasparini completa il roster di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- Si completa il roster della Conad Reggio Emilia con l'arrivo dello schiacciatore Andrea Gasparini, classe 1996, che lo scorso anno ha vestito la maglia di Aversa in A3. Gasparini è alla sua sesta stagione in Serie A, quarta in A2, e si aspetta di portare a casa buoni obiettivi e crede fortemente nel progetto reggiano.