Gianluca Rossi torna a Cantù

CANTU’(COMO)- Il centrale Gianluca Rossi torna al Pool Libertas Cantù. Arrivato all’ombra del campanile di San Paolo all’inizio della stagione 2022/2023, aveva poi accettato la chiamata del Vero Volley Monza per disputare la Superlega. Ora torna in maglia canturina, non prima di aver disputato e vinto la Junior League sempre con la società monzese, e aver partecipato al collegiale con la Nazionale Under 21, guidata in panchina dall’ex tecnico canturino Matteo Battocchio.

LE PAROLE DI GIANLUCA ROSSI-

« L’esperienza in Superlega è stata molto bella il cambio è stato d’impatto, dato che il livello di gioco rispetto alla Serie A2 è più alto. Anche se non ho giocato tantissimo, è stata importante per me. Mi sento cresciuto a muro, che era un mio punto debole, e torno a Cantù con l’idea di migliorare ancora di più in questo fondamentale, di fare meglio in attacco, e di riuscire a ricavare il mio spazio in campo. Nei due mesi in cui sono rimasto al Pool Libertas, oltre ad essermi trovato benissimo con staff e squadra, sono riuscito ad entrare per dare il mio contributo, e nella prossima stagione spingerò ancora di più per fare meglio. Il prossimo campionato sarà molto difficile: dalla Serie A3 sono salite squadre nuove come Aversa e Pineto, e non ci sarà più una nettamente più forte delle altre come è stata Vibo Valentia. A livello personale, punto a lavorare tantissimo sui miei punti deboli, muro e battuta, per migliorare ancora di più. Ho dentro veramente tanta voglia di giocare, e spero di sfogarla tutta sul taraflex ».

LE PAROLE DEL TECNICO FRANCESCO DENORA-

« Il ritorno di Gianluca Rossi penso che dimostri la bontà del nostro lavoro visto che ha avuto il piacere di ritornare nonostante i pochi mesi passati insieme. Sicuramente ritroveremo un giocatore cresciuto fisicamente, dopo l’esperienza con la Vero Volley Monza. Poi è un ragazzo che ha fame e voglia di dimostrare, e penso che, se saprà far tesoro dei consigli di Monguzzi e Aguenier, potrà regalarci molte soddisfazioni ».