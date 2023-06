Massimiliano Cioffi terzo centrale per Cuneo

LE PAROLE DI MASSIMILIANO CIOFFI-

« Sono molto contento della chiamata di coach Battocchio e di venire a giocare in una società e in una città dove la pallavolo è sempre stata un grande culto. È stata costruita una bella squadra con nomi di rilievo. Gli obiettivi quest’anno saranno importanti, ma sicuramente faticosi da raggiungere dati i roster delle altre squadre in campionato. Sono certo che faremo comunque bene e ci toglieremo delle soddisfazioni ».

LE PAROLE DEL TECNICO MATTEO BATTOCCHIO-

« Ho voluto fortemente l’inserimento di “Max” in squadra, perché oltre ad essere un ragazzo splendido credo abbia delle qualità gigantesche che secondo me finora non sono state viste e apprezzate a fondo. In un campionato di A2 è necessario che tutto il roster sia di livello, gli imprevisti accadono e bisogna essere preparati, gli stati di forma non sono uguali e la qualità dell’allenamento deve essere molto alta, ma soprattutto bisogna sapersi divertire lavorando. Credo che Max sia un giocatore perfetto per questa squadra e sono molto contento che la società sia riuscita a venire incontro alla mia richiesta e alle sue esigenze, concretizzando così l’accordo ».