Il croato Kruno Nikacevic giocherà a Pineto

LA CARRIERA-

Il classe 1996, alto 202 cm, dopo le esperienze con il MOK Rovinj, l’HAOK Mladost Zagreb e il Dukla Liberec arriva in Italia per la sua prima stagione in serie A2 Credem Banca con un bagaglio di esperienze importantissime in Champions League ed Euro Volley tra club e Nazionale Croata. Terzo posto nell’European Golden League del 2022 e nell’edizione 2023 appena terminata con quattro campionati croati vinti nel suo palmares.

Inoltre il neo centrale pinetese sarà impegnato nel prossimo europeo in programma a fine agosto, pronto ad arrivare in terra abruzzese già nella seconda settimana di settembre.

LE PAROLE DI KRUNO NIKACEVIC-

« Sono contentissimo di arrivare in Italia. Non vedo l’ora di mettermi alla prova e conoscere questo nuovo campionato. La società mi ha cercato con insistenza e li ringrazio per la fiducia. Cercherò di portare la mia esperienza internazionale e non solo per dare un aiuto concreto e giocare un campionato da protagonisti in Serie A2. Forza ABBA Pineto Volley ».