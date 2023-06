Morgan Biasotto da Lagonegro ad Aversa

AVERSA (CASERTA) - La Virtus Aversa, targata Wow Green House, si prepara per la nuova stagione con un importante rinforzo proveniente direttamente dalla Serie A2. Morgan Biasotto , talentuoso giocatore di posto 2, arriva dalla Cava del Sole Lagonegro dopo un anno trascorso in Basilicata. Con i suoi imponenti 205 centimetri di altezza, Morgan Biasotto sarà il secondo opposto a disposizione dell’allenatore Sandro Passaro, e proverà a giocarsi il posto da titolare con Andrea Argenta. Parlando del suo ingresso nella Virtus Aversa, Morgan Biasotto ha espresso la sua motivazione e determinazione nell’affrontare questa nuova sfida.

LA CARRIERA-

Originario di Genova, Biasotto ha fatto parte delle giovanili del Vero Volley Monza, club in cui ha militato per quattro anni.

Nonostante la giovane età, classe 2003, Biasotto ha già dimostrato il suo valore, ricevendo la convocazione nella nazionale italiana Under 19 per il pre-mondiale 20-21. Inoltre, è stato spesso aggregato alla prima squadra del Vero Volley Monza, guadagnando esperienza a livello professionistico.

LE PAROLE DI MORGAN BIASOTTO-

« Ho scelto Aversa per la grande opportunità e la voglia di affermarsi in questo campionato. I miei obiettivi sono dare il massimo e contribuire alla squadra per ottenere il maggior numero di vittorie possibili, continuando a crescere sia tecnicamente che mentalmente. L’anno scorso abbiamo disputato alcune amichevoli contro la Virtus Aversa e ho potuto notare un grande affiatamento tra il pubblico e lo staff. Quest’anno il campionato si preannuncia più equilibrato rispetto al passato e dovremo affrontare ogni partita con determinazione per ottenere il massimo dei punti da qualsiasi avversario ».