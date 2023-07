Matteo Lusetti in regia a Grottazzolina

LA CARRIERA-

Classe 2002, 190 centimetri, modenese DOC, si affaccia al palcoscenico della Superlega ad appena quindici anni vestendo i colori della squadra di casa. Sei presenze collezionate nei quattro anni consecutivi passati a studiare dai grandi fino a quando, nell’estate del 2021, arriva il momento di lasciare il nido per farsi le ossa in serie A2 a Mondovì. L’impatto con la seconda serie nazionale, ad appena 19 anni, è più che positivo (24 partite, 78 set e 25 punti personali, di cui 18 ace e 4 muri), tanto da guadagnarsi la convocazione di Fefè De Giorgi in nazionale maggiore.

LE PAROLE DI MATTEO LUSETTI-

« Quando ho ricevuto la proposta non ho esitato neppure un secondo, Grottazzolina rappresenta un’occasione molto importante per la mia crescita personale. Sono ancora molto giovane ma sono anche molto ambizioso e ho tanti obiettivi. Ho grande voglia di mettermi in gioco e mostrare le mie potenzialità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di squadra. Mi aspetta una tappa significativa per la mia carriera sportiva ».