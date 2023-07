Cantù si assicura l'opposto romano Francesco Quagliozzi

CANTU’ (COMO)- Il ventenne romano Francesco Quagliozzi, reduce da una bella stagione a Modica, va a rinforzare l'organico della Pool Libertas Cantù. Fortemente consigliato dal tecnico Francesco Denora l'opposto, alto 192 cm, è pronto a lottare per trovare spazio nel campionato di A2 dove farà il suo esordio.

LE PAROLE DI FRANCESCO QUAGLIOZZI-

« Sono molto contento di giocare a Cantù essendo una squadra di Serie A2, il livello di gioco si alza e potrò crescere molto. Sarà il mio primo anno in questa categoria, ma la scorsa stagione ho seguito il campionato e le buone prestazioni fatte dal Pool Libertas. La prossima sarà tutt’altra cosa rispetto a quello a cui sono abituato, ma era quello che volevo. Il mio obiettivo personale è quello di migliorare, trovare il mio spazio e fare vedere quello di cui sono capace. In ogni caso non vedo l’ora di iniziare! ».

LE PAROLE DEL TECNICO FRANCESCO DENORA-

« Francesco Quagliozzi è un giovane che sta dimostrando una crescita costante negli ultimi anni, e la sua ultima stagione, dove è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, lo dimostra. È un giocatore con una buona tecnica, un’ottima spallata, e potrà darci un gran contributo. Poi è giovane, carico di entusiasmo, e dobbiamo essere bravi a sfruttare l’entusiasmo e le energie di tutti questi giovani ».