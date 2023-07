Cuneo ha il secondo opposto: Federico Giacomini

LE PAROLE DI FEDERICO GIACOMINI-

« Sapere della possibilità di venire a giocare a Cuneo in A2 è stato davvero emozionante. Ho sentito parlare di Cuneo fin da piccolo, piazza storica ambita da molti giocatori di rilievo e sapendo che ne prenderò parte mi rende alquanto orgoglioso; quindi già sicuro di me stesso per questa scelta, ho avuto un’ulteriore conferma dal centrale Filippo Lanciani in rosa la scorsa stagione e mio ex compagno. La telefonata con il coach Matteo Battocchio mi ha reso felice e mi ha fatto subito una buona impressione, trasmettendomi tranquillità e sicurezza, precisandomi di lavorare sodo anche quest’estate per farmi trovare pronto a inizio preparazione. Sicuramente l’obiettivo personale sarà quello di migliorare e crescere ancora, assorbendo ogni minimo dettaglio dai più esperti. Essendo il mio primo anno in A2, non conosco a pieno i roster del campionato, ma sono convinto che a livello di squadra abbiamo capacità tali da potercela giocare con chiunque. Cercherò di dare il massimo in ogni allenamento e farmi trovare pronto nelle occasioni che ci saranno. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere tutto lo staff e i miei nuovi compagni! ».

LE PAROLE DEL TECNICO MATTEO BATTOCCHIO-

« Mi hanno parlato molto bene sia gli allenatori che l’hanno avuto come giocatore, sia da colleghi che con lui hanno diviso lo spogliatoio in questi anni che da atleti che ci hanno giocato contro. Credo che abbia un braccio importante e sicuramente ci potrà essere d’aiuto sotto questo aspetto, sia per la sua voglia di emergere sia per le qualità che ha.»