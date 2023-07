Pietro Donatelli in banda a Ortona

ORTONA (CHIETI)- Pietro Donatelli è un nuovo giocatore di Ortona. Un percorso proficuo quello di Pietro nelle giovanili di Pescara ed Ortona nelle quali vanta rilevanti risultati. Le soddisfazioni personali arrivano sin da ragazzino, quando a Pescara si guadagna il titolo di Campione Regionale Under 13 nella categoria 3 vs. 3. Un nuovo titolo regionale, ma questa volta di Categoria Under 15, arriva proprio con la maglia della SIECO. Quella squadra poi proseguirà il suo cammino vincendo il turno interregionale per poi classificarsi al decimo posto nazionale. Nella stagione attuale sono invece arrivate due finali nazionali Under 17 e Under 19 con la maglia di Pescara3. Le soddisfazioni per il giovane Donatelli, però, non arrivano solo dal settore giovanile. Integrato in pianta stabile nella prima squadra di Pescara3, Pietro vince la Serie D e nella stagione successiva, sempre con la maglia della città adriatica, arriva a disputare la Semifinale di Serie C.