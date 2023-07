Siena chiude il roster con Coser e Ivanov

Martin Coser è nato nel 2004 a Trento, gioca libero e a Trento ha effettuato tutta la trafila del settore giovanile per poi andare in prestito a Genova in Serie B. Ora arriva a Siena in prestito in Serie A2. «Mi aspetto che quella senese possa essere per me un’ottima esperienza – afferma Coser. – Sono entusiasta di iniziare, arrivo in una splendida società e a Siena ci sarà un bravissimo allenatore come Gianluca Graziosi. Darò il 120% di me, a livello personale cercherò di maturare e di crescere. Sono felice che nel roster sia presente Federico Bonami. Un anno fa ero al palazzetto dello sport di Trento per vedere la partita Trento-Siena, ora invece vestirò la maglia della formazione senese. Da lui non potrò che imparare molte cose. Giocare in una categoria come la Serie A2 mi consentirà di formarmi ulteriormente».

Mathia Ivanov è un centrale nato nel 2005 a Fano. Nelle ultime cinque stagioni ha giocato nel Casentino Volley, nella scorsa stagione ha giocato in Prima divisione. «Faccio un salto enorme, – dichiara il pallavolista – per me sarà un grandissimo cambiamento rispetto al volley che ho visto e che ho vissuto fino a oggi. Sono stato visto e seguito da Luigi Banella, responsabile del settore giovanile di Emma Villas Siena, e poi ho parlato con il vicepresidente del club senese Fabio Mechini. Provo un po’ di ansia nel pensare che andrò a giocare in una squadra di Serie A ma in una simile situazione non potrò che crescere e migliorare. Andrò ad allenarmi con ragazzi di grandi qualità e veramente forti. Quel che mi piace nella società dell’Emma Villas Siena è l’interesse che viene manifestato verso i giovani».