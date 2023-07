Riccardo Gatto nuovo attaccante di Santa Croce

SANTA CROCE (PISA)- Classe 2003, 193 cm, di Legnago, hinterland veronese, Riccardo Gatto, nuovo opposto di Santa Croce, è un giocatore poliedrico, capace di interpretare più ruoli. Ed è una nuova risorsa a disposizione di coach Michele Bulleri. Reclutato dalla Kioene Padova in giovanissima età, ruolo schiacciatore di banda, si sperimenta nel ruolo di centrale (intepretando il ruolo al Trofeo delle Regioni), per poi passare in zona 2 e giocare da opposto le finali nazionali Under 16. In età Under 19 viene inserito nella serie B targata Kioene, ancora come opposto, mettendosi in mostra come gran saltatore, in possesso di colpi “pesanti” per la categoria. Se ne accorge Brescia, che nella passata stagione lo inserisce nel roster a disposizione di coach Zambonardi. Esordiente in A2 Credem Banca, non trova tantissimo spazio ma in tutto porta a casa 29 punti (26 in attacco) cominciando così il proprio percorso in categoria.