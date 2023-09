Porto Viro ingaggia il greco Sokratis Charalampidis

LA CARRIERA-

Nato ad Alessandropoli, Charalampidis gioca le prime cinque stagioni della sua carriera – dal 2013 al 2018 – nella squadra della sua città, l’Ethnikos Alexandroupolis, che in quegli anni milita nella Serie A1 greca e disputa la Coppa Cev e la Challenge Cup. Parallelamente il neoacquisto della Delta Group fa tutta la trafila con le Nazionali giovanili greche: U17, U19, U21. Nel 2018/2019 si traferisce in Germania al CV Mitteldeutschland, con cui vince subito il girone nord della 2. Bundesliga, il secondo campionato tedesco. La stagione successiva passa all’UVC Ried, formazione della Serie A1 austriaca impegnata anche in Challenge Cup. Nel 2021/2022 torna in Grecia per indossare la maglia dell’OFI Creta in A1, l’anno successivo è all’AO Kalamata 1980 nella Pre League Greca. Nell’ultima stagione ha giocato nella Premier League israeliana, tra le fila dello SVA Rehovot.

LE PAROLE DI SOKRATIS CHARALAMPIDIS-

« Prima di tutto voglio ringraziare la società e il coach per la loro fiducia, sono contento ed emozionato di poter giocare qui. Sin da piccolo ho visto e seguito la SuperLega e la Serie A2 con grande interesse, perciò conosco piuttosto bene la pallavolo italiana. Ho sentito solo cose buone sul Delta Volley e posso confermare quanto mi avevano detto: già dal primo momento ho capito che in questo club si lavora in maniera molto professionale. La squadra che è stata allestita ha giocatori forti e di grande esperienza, entro in un gruppo di altissimo livello. Credo non spetti a me descrivermi come giocatore, lascio che siano gli altri a farlo, ma posso dire che il mio motto è che nella vita non si smette mai di imparare. – afferma Charalampidis – Tutte le esperienze che ho fatto e i Paesi in cui ho giocato mi hanno insegnato qualcosa e mi hanno fatto crescere sia dentro che fuori dal campo. La Serie A2 italiana è un campionato molto duro, ogni partita è equilibrata, per cui so che mi aspetta una sfida tosta ma anche che posso solo migliorare come giocatore: voglio imparare il più possibile dal coach e dai miei compagni. Un messaggio per i tifosi nerofucsia? So che avremo bisogno del loro supporto per raggiungere i nostri obiettivi, personalmente prometto che darò il 110% per la squadra in ogni partita ».