Per Ravenna esordio casalingo vincente contro Cantù

RAVENNA- Grande prova di squadra della Consar Ravenna che nella prima gara casalinga della stagione , in cui si è commemorato Giuseppe Brusi recentemente scomparso, abbatte Cantù (3-1 il risultato finale) e riscatta il ko all’esordio a Cuneo. Era dal 13 ottobre 2018 che Ravenna non vinceva la prima in casa (3-0 contro Milano): il successo è arrivato contro l’avversario che nel campionato scorso la Consar aveva sofferto più di tutte, mettendo in evidenza una buona qualità di gioco, una difesa efficace e un attacco con molte soluzioni, come dimostrano i quattro giocatori che hanno concluso in doppia cifra. La Pool Libertas si appoggia al suo opposto, Gamba, che chiude con 21 punti, ma tolto un break di sette punti nel secondo set, poi vinto, non riesce a trovare le contromosse per fermare la Consar .

Un solo cambio per Bonitta rispetto a Cuneo: c’è Panciocco in attacco al posto di Falardeau. Mancini in regia con Bovolenta opposto, Mengozzi e Bartolucci al centro, Orioli in attacco e Goi libero. Sestetto confermato in casa canturina con la diagonale Pedron-Gamba, i centrali Aguenier e Monguzzi, gli schiacciatori Magliano e Ottaviani e il libero Butti.

Sull’asse Bovolenta-Orioli, particolarmente incisivi e precisi (15 punti in due) e con una battuta particolarmente efficace (4 ace), la Consar prende in mano le redini del primo set con un parziale di 5-1 (11-6) che scava il solco. Gli ospiti provano a risalire con un break di tre punti che li porta al -2 (15-13). Dopo il time out di Bonitta sono Bovolenta e un ace di Mancini a far ripartire Ravenna (17-13), che poi va a chiudere il primo set in totale controllo.

Il secondo set si sviluppa punto a punto fino al 7 pari poi la Pool accelera, piazza un pesante break di 7 punti su una Consar in tilt (7-14). Panciocco frena Cantù e riporta la palla dalla parte di Ravenna, che prova faticosamente a ridurre il divario, anche con l’ingresso in campo di Russo in regia, ma la formazione ospite non concede spazi e va a pareggiare.

Un poderoso muro di Bartolucci propizia il primo scatto della Consar nel terzo set (4-2). Bovolenta e Orioli mettono a terra i palloni del +4 (7-3) a conferma di una Consar ritrovata dopo il blackout del secondo set. Un ace di Orioli e un attacco vincente di Panciocco aprono il break ravennate che spacca il set (13-5). Il turno in battuta di Pedron rianima la squadra di Denora, che risale a -5 (14-9). Ci crede Cantù sul muro vincente di Gamba (15-11) ma poi Ravenna scaccia la paura, riparte con un break di tre punti, grazie al dominante Bartolucci, e va a chiudere il set con un magistrale muro di Mengozzi.

Nel quarto set parte meglio la Pool Libertas (2-4), nel cui sestetto titolare c’è Bakiri, al posto di Magliano, ma Bartolucci e Panciocco mettono subito a posto le cose. Nuovo scatto degli ospiti (6-9) ma Orioli e Bartolucci firmano la nuova parità a quota 9. Un errore avversario manda avanti Ravenna (11-10). Due ace potenti di Bovolenta danno alla Consar la spinta per il +2 (16-14). Goi e compagni sfruttano un errore per salire a +3 (18-15) ma poi subiscono la reazione ospite (19-18). Il time out di Bonitta fa ripartire i suoi (21-18). Cantù non ne ha più. Ravenna si prende la meritata vittoria, con l’ultimo punto di Panciocco, che chiude la sua gara con 15 punti, 61% in attacco e 66% in ricezione.

I PROTAGONISTI-

Marco Bonitta (Allenatore Consar Ravenna)- « Sapete che con lui ho avuto un rapporto travagliato, a volte difficile ma voglio dedicare questa vittoria a Giuseppe Brusi, perché so che sarebbe felice per la squadra di Ravenna. Abbiamo approcciato bene, come a Cuneo, e rispetto alla partita di domenica scorsa i ragazzi hanno messo in campo quella cattiveria e quella determinazione che sono stati fattori importanti per battere una formazione forte come è Cantù. I ragazzi hanno avuto la forza di rimettersi in carreggiata dopo un secondo set difficile e molto bravi a trovare il break decisivo in quel quarto set lottato punto a punto ».

IL TABELLINO-

CONSAR RAVENNA-CANTÙ 3-1 (25-19, 20-25, 25-18, 25-22)

CONSAR RAVENNA: Mancini 6, Bovolenta 16, Mengozzi 5, Bartolucci 13, Panciocco 15, Orioli 16, Goi (lib.), Feri, Russo. Ne: Chiella, Arasomwan, Grottoli, Menichini (lib.), Falardeau. All: Bonitta.

POOL LIBERTAS CANTU’: Pedron 1, Gamba 21, Aguenier 8, Monguzzi 5, Magliano 6, Ottaviani 10, Butti (lib), Quagliozzi, Bacco 1, Bakiri 5. Ne: Gianotti, Picchio (lib.), Rossi. All: Denora Caporusso.

ARBITRI: Marotta, Jacobacci di Pellestrina.

Durata set: 23’, 26’, 27’, 35’, tot. 111’.