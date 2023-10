Cuneo ferma la marcia della capolista Aversa

CUNEO- La Wow Green House Aversa conosce il primo stop stagionale sul campo di una sfavillante Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo che dopo essere andata sotto nel primo set ha saputo vincere il parziale in rimonta e poi prendere decisamente in mano le redini della partita dominando il secondo set e poi gestendo al meglio il terzo fino al successo pieno.

La partica inizia con un primo tempo e poi muro, due punti di fila di Marra ed è 1-2. Cuneo reagisce subito: Sottile ferma Lyutskanov, poi Botto ed è 5-3. Break normanno (due servizi vincenti di fila di Argenta): 5-7. Sul muro di Pinelli (6-9) coach Battocchio si gioca il time-out. La Wow Green House allunga grazie all’ace di Lyutskanov: 14-18, e secondo ‘stop’ richiesto da Cuneo. La gara si riapre con l’ace di Jensen (20-22) e coach Passaro richiama in panchina i suoi. Sull’errore di Argenta si torna in parità a 23. E si va ai vantaggi. Vince Cuneo (26-24) con il muro su Lyutskanov.

Nel secondo set Gottardo trova l’ace per il +3 di Cuneo (5-2). Aversa sembra aver accusato il colpo (8-4) e coach Passaro chiama time-out. Al rientro in campo due muri di fila dei piemontesi (10-4). Lyutskanov rompe l’incantesimo (11-5), dentro Chiapello per Canuto per provare ad invertire il trend. Ma non c’è la reazione dei campani che si arrendono 25-14.

I padroni di casa riescono a tenere bene anche nel terzo, alzano il muro e praticamente hanno percentuali altissime in attacco. E’ 16-11. Aversa ci crede (17-15) e coach Battocchio prova a fermare la rimonta. Quando tutto sembrava perso ecco il pari normanno con Canuto a 17. Botto trova l’ace (21-18) ma Aversa riesce ancora a restare in partita fino a quando Volpato trova un diagonale strettissimo per il 24-20. Chiude Codarin (25-22).

IL TABELLINO-

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO – WOW GREEN HOUSE AVERSA 3-0 (26-24, 25-14, 25-22)

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 2, Botto 19, Volpato 9, Jensen 13, Andreopoulos 1, Codarin 7, Giordano (L), Gottardo 10, Giacomini 0, Staforini (L). N.E. Colangelo, Bristot, Coppa, Cioffi. All. Battocchio.

WOW GREEN HOUSE AVERSA: Pinelli 1, Canuto 6, Marra 5, Argenta 10, Lyutskanov 9, Presta 5, Spignese (L), Rossini (L), Biasotto 2, Spagnuolo De Vito 0, Chiapello 0, Agrusti 0. N.E. Schioppa. All. Passaro.

ARBITRI: Santoro, Mesiano.

NOTE – durata set: 31′, 23′, 30′; tot: 84′.