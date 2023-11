La Tinet continua a correre, battuta Aversa

PORDENONE- Non si arresta la marcia della Tinet Prata di Pordenone che, nell'anticipo della 5a giornata , conquista la quinta vittoria stagionale regolando con un 3-0 (25-22, 31-29, 25-17) che non ammette discussioni uno squadrone come Aversa. La squadra di Boninfante guidata da un ispiratissimo Petras, MVP Follador di giornata, si gode il momentaneo primato in classifica in attesa di vedere cosa combinerà domani la capolista Grottazzolina. Lo fa al termine di un incontro giocato con grande piglio, tirando fuori gli artigli, compiendo una grande rimonta nel secondo parziale e mantenendo una grande forza mentale quando la situazione si era fatta tesa. Gli avversari odierni dopo aver disputato lo scorso anno il campionato di A3 hanno acquisito in estate il titolo dall’Agnelli Bergamo e possono essere considerati una sorpresa solo per i non addetti ai lavori. Infatti nel roster affidato a Coach Passaro spiccano giocatori di livello assoluto, primo tra i quali c’è Salvatore “Totò” Rossini, storico libero della nazionale italiana. A fargli compagnia giocatori di valore assoluto come l’opposto Argenta , il brasiliano Canuto e il centrale Presta tutti con trascorsi in Superlega o con promozioni nella massima serie. Ma la Tinet ha fatto un partitone non solo dal lato tecnico ma anche dal lato della tenuta nervosa specie nell’elettrico secondo parziale. E il pubblico, record di sempre per Prata apprezza,: 1100 cuori battono all’unisono. Dopo una settimana tribolata per mali di stagione la Tinet rientra in formazione tipo e parte di scatto sul turno di servizio di Petras. Lo slovacco scardina la super linea di ricezione che vede fianco a fianco Canuto e Rossini e mette a terra l’ace del 5-3. Lucconi mura il bulgaro Lyutskanov e la Tinet va a +3 costringendo Passaro a spendere il primo minuto di sospensione: 11-8. Aversa approfitta del turno di servizio di Argenta e pareggia. Ma il vero protagonista è Michal Petras. Turno straordinario al servizio che porta la Tinet a +6: 18-12 con due ace. La Tinet si porta il tesoretto nella zona calda del set. Argenta prima mura Lucconi e poi mette un potente diagonale riportando sotto la Green House: 22-20. Rientra dal time out carico Lucconi che ben servito da Alberini schianta il 23-20. Aregnta manda Prata a set point 21-24. Si procede per sbagli al servizio l’ultimo è quello di Chiapello 25-22 e primo set Tinet.

Rientra Lyutskanov tra gli ospiti, ma Scopelliti lo blocca due volte. Nonostante questo il punteggio è in estremo equilibrio. Scatto dei campani con il muro di Marra su Terpin che viene sostituito da Iannaccone, che in questo scampolo di stagione ha sempre dimostrato di dare un buon contributo uscendo dalla panchina: 7-10. Tinet si blocca nella rotazione P1 e Boninfante si riaffida a Terpin. Prata fatica a ricucire lo strappo per l’ottimo livello di gioco di Aversa. La scintilla della rimonta ha un nome ben preciso e la maglia numero 1 gialloblù. Entra Baldazzi in battuta e piazza un turno di servizio monumentale. Petras mette a terra due contrattacchi e Prata si rifà sotto, grazie anche al muro granitico di Scopelliti su Chiapello: 15-16. Errore in attacco di Argenta e poi Baldazzi la mette a terra anche in attacco decretando il sorpasso Tinet: 17-16. La Tinet si esalta per il muro di Petras e Scopelliti su Argenta e poi su Chiapello: 19-16. Esce Argenta e rientra Biasotto che fa andare il proprio mancino. Aversa non demorde e con l’ace di Lyutskanov pareggia nuovamente: 19-19. Si continua a braccetto fino a quando Canuto sbaglia il servizio e porta la Tinet a set point 24-23. Il set è lunghissimo fatto di continui sorpassi e anche parecchie polemiche sotto rete. Alla fine la Tinet si dimostra solida e la chiude una bordata di Terpin : 31-29.

La panchina di Aversa ha i nervi di fior di pelle e la Tinet usufruisce di un punto da cartellino rosso e c’è anche la squalifica per un set di un membro dello staff ospite. Prata lavora bene a muro e gli attaccanti ospiti escono dalla comfort zone: 6-3. La Tinet mette in mostra un bel gioco di squadra: 10-6. Prata è solida si diverte e diverte il pubblico record di 1100 spettatori. Il rosso a Presta porta Tinet sul 17-10. I Passerotti la portano fino in fondo: doppio ace di Petras e 17-25 finale.

IL TABELLINO-

TINET PRATA DI PORDENONE – WOW GREEN HOUSE AVERSA 3-0 (25-22, 31-29, 25-17)

TINET PRATA DI PORDENONE: Baldazzi 1, Katalan 6, Alberini 4, Aiello (L), Lucconi 20, Scopelliti 4, De Angelis (L), Pegoraro, Bellanova, Terpin 9, Petras 15, Iannaccone 1, Truocchio. All: Boninfante

WOW GREEN HOUSE AVERSA: Pinelli, Spignese (L), Argenta 13, Canuto 10, Lyutskanov 7, Presta 7, Rossini (L), Biasotto 2, Spagnuolo De Vito, Chiapello 1, Schioppa, Gatto 3, Marra, Agrusti. All: Passaro

Arbitri: Marconi, Pristerà