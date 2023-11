Tre anticipi di sabato aprono la 7a giornata

ROMA-Dopo il recupero del 1° turno di campionato, che mercoledì ha visto Porto Viro imporsi in tre set a Ravenna, la Serie A2 Credem Banca torna in campo nel fine settimana del 18 e 19 novembre per la 7a giornata di andata. Sette le partite in programma. Si parte sabato alle 19.00 con Siena – Ravenna, a seguire Cuneo – Castellana Grotte alle 20.00 e Prata di Pordenone – Ortona alle 20.30. Il giorno dopo il tabellone si completa con altre quattro sfide. Alle 16.00 la capolista Grottazzolina ospita Brescia, mentre alle 18.00 la giornata si chiude con altri tre incontri da seguire: Aversa – Reggio Emilia, Pineto – Porto Viro e Santa Croce – Cantù. Grottazzolina è al comando a +3 su Siena.



Prime schiacciate in programma al PalaParenti sabato alle 19.00. Si tratta della terza sfida tra Emma Villas Siena e Consar Ravenna, una vittoria a testa nei precedenti. I toscani sono secondi a -3 dalla vetta e vengono da quattro vittorie di fila, l’ultima al fotofinish sul campo di Brescia. Dopo la sconfitta casalinga con il massimo scarto nel recupero di mercoledì contro Porto Viro, i romagnoli sono rimasti a 9 punti con Aversa e Reggio Emilia. Marco Rocco Panciocco (3 sigilli ai 1000 nelle stagioni regolari) ha giocato per un biennio a Siena, mentre coach Gianluca Graziosi ha allenato la Consar in SuperLega. Marco Pierotti da una parte e Stefano Mengozzi dall’altra intravedono i 1500 attacchi vincenti nelle Regular Season.



Alle 20.00 di sabato si incrociano per la settima volta Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e BCC Tecbus Castellana Grotte, con la New Mater che l’ha spuntata 4 volte nei 6 precedenti. Il gruppo piemontese ha 11 punti in classifica come Porto Viro, ma deve rialzarsi dopo la sconfitta al tie break nella tana di Santa Croce, mentre i rivali pugliesi, ultimi a quota 2 in coabitazione con Ortona, vengono dallo stop in quattro set a Porto Viro. Nel team di casa Massimiliano Cioffi insegue il muro n. 200 in carriera. Tra i castellani Leonardo Battista è alla gara n. 200 nelle stagioni regolari, mentre Nicola Cianciotta in carriera è a 4 punti dai 1000 e a 4 attacchi vincenti degli 800.



L’ultimo match di sabato è in programma alle 20.30. La Tinet Prata di Pordenone cerca la prima vittoria negli scontri diretti con la Sieco Service Ortona al terzo tentativo. La formazione friulana, reduce dallo stop per 3-1 a Grottazzolina, è terza in classifica a 13 punti, il gruppo abruzzese, invece, staziona in coda con 2 punti come Castellana Grotte e viene dalla debacle casalinga per 3-1 contro Ravenna. Possibili record in vista per Manuel Lucconi (1 gara alla n. 100 in carriera) della Tinet, ma anche per Leonel Marshall (11 attacchi vincenti ai 4000 in Italia), per Stefano Patriarca (17 punti ai 2500) e Gabriele Tognoni (alla 100ª in carriera) della Sieco.



Il tabellone domenicale si apre alle 16.00 con il nono incrocio tra la capolista Yuasa Battery Grottazzolina e la Consoli Sferc Brescia, che ha avuto la meglio in 7 dei primi 8 confronti con i marchigiani. La formazione di casa, reduce dal 3-1 interno con Prata, è imbattuta in campionato e ha lasciato per strada 1 solo punto sui 18 disponibili, mentre i Tucani mercoledì sono caduti in casa al tie break con Siena salendo a quota 12. Tra gli uomini di Massimiliano Ortenzi in odore di record Rasmus Breuning Nielsen, a 20 punti dai 2500, e Andrea Mattei, 1 muro ai 200 in carriera.



Domenica, alle 18.00, quinto faccia a faccia tra WOW Green House Aversa e Conad Reggio Emilia. Al momento il bilancio pende per il sodalizio campano con 3 successi a 1, ma ora conta l’equilibrio in classifica, visto che entrambe le squadre hanno 9 punti. Nell’ultimo turno la WOW Green House è scivolata al tie break in casa con Pineto, mentre la Conad ha timbrato un exploit al fotofinish nella tana di Cantù. Un ex per parte nei roster: Riccardo Pinelli e Andrea Gasparini. Tra le fila di Aversa Luca Presta è a 1 attacco vincente dai 1000 in carriera, Gordan Lyutskanov è a 6 attacchi vincenti dai 500 in Italia.



Sempre domenica alle 18.00, ma al PalaVolley S. Maria, va in scena lo scontro inedito tra i padroni di casa dell’Abba Pineto e la Delta Group Porto Viro, che mercoledì ha espugnato Ravenna con il massimo scarto nel recupero della 1a giornata di andata contro la Consar agganciando Cuneo a quota 11. I beniamini dell’impianto abruzzese, decimi con 8 punti all’attivo, domenica scorsa hanno trionfato al tie break al termine di un autentico braccio di ferro al PalaJacazzi di Aversa. Nelle stagioni regolari, tra gli ospiti, Rocco Barone intravede i 2000 punti personali, Giacomo Bellei si avvicina ai 2500 attacchi vincenti.



Nella domenica di A2, alle 18.00, scendono in campo anche Kemas Lamipel Santa Croce e Pool Libertas Cantù per il 14° faccia a faccia. Bilancio è favorevole ai Lupi con 9 vittorie a 4. In classifica entrambe le squadre devono guadagnare terreno: i padroni di casa sono undicesimi con 5 punti in cascina confezionati negli ultimi due match grazie all’exploit esterno con Ortona e al successo di misura con Cuneo, mentre gli ospiti hanno una lunghezza di ritardo dai toscani e occupano la dodicesima piazza dopo il passo falso interno al tie break con la Conad. Manuel Coscione, pronto a festeggiare la presenza n. 600 in carriera, nel 2021/22 palleggiava a Cantù, mentre il secondo allenatore Alessio Zingoni era nello staff di Santa Croce nel 2018/19. Tra gli ospiti Kristian Gamba prenota l’attacco vincente n. 2000 nelle competizioni di Lega.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª DELLA GIORNATA DI ANDATA -