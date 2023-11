Rocco Panciocco da Ravenna a Pineto

Seconda operazione in casa ABBA, dunque, a distanza di due settimane dall’approdo in riva all’Adriatico dell’opposto polacco Mateusz Fr?c. L’inserimento di Rocco Panciocco rafforzerà la batteria degli schiacciatori a disposizione del tecnico Giacomo Tomasello, garantendo una preziosa rotazione tra i giocatori di nazionalità italiana e dunque schierabili senza limitazioni.

La carriera-

Schiacciatore classe 1999 di 200 centimetri, ha trascorso quattro anni (2014-2018) nell’accademia federale del Club Italia Crai Roma, per continuare a misurarsi sempre con il campionato di Serie A2. In carriera ha vestito le maglie di Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania, Castellana Grotte, Emma Villas Siena, Cave Del Sole Lagonegro l’anno passato, per poi iniziare la stagione in corso con la Consar Ravenna. Nel maggio scorso anche una prestigiosa chiamata nel collegiale con la Nazionale azzurra senior allenata da Ferdinando De Giorgi. In Romagna lo schiacciatore originario di Roma ha collezionato sei presenze e 37 punti (34 in attacco, uno al servizio e due a muro). I suoi numeri complessivi nelle nove stagioni disputate in A2, tra campionato e Coppa Italia, dicono 1061 punti realizzati, di cui 888 in attacco, 71 al servizio e 102 a muro.

Le parole di Rocco Panciocco-

« Sono molto entusiasta di questa nuova esperienza. Sento da parlare da anni di questa realtà e finalmente c’è stata la possibilità di incrociare le nostre strade. Sono felice e desideroso di dare il mio meglio per il bene della squadra, anche se arrivo a campionato iniziato. Conosco Alessandro Sorgente, ho incrociato sui campi Matteo Paris, Gianluca Loglisci, Paolo Di Silvestre. In generale mi hanno parlato molto bene della società e tanto anche del calore della gente, del pubblico che segue la squadra. Sono molto curioso sotto questo punto di vista e sono sicuro che nascerà un buon feeling coi tifosi ».