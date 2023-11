La capolista Grottazzolina vince Cantù ma solo al quinto

CANTU’(COMO)- Nell'anticipo dell' 8a giornata il Pool Libertas Cantù non riesce il miracolo di fermare la corsa della capolista, e tutt’ora imbattuta, Yuasa Battery Grottazzolina. I ragazzi di Coach Francesco Denora Caporusso, però, sfoderano una prova solida, che risulta in un match combattuto e un punto d’oro contro una squadra che finora aveva conquistato 20 punti sui 21 disponibili. Nielsen, come al solito, ha preso per mano la squadra di Ortenzi e con 29 palloni vincenti l’ha portata al successo dopo cinque tiratissimi set.

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Lorezo Magliano e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Massimiliano Ortenzi risponde con Manuele Marchiani in cabina di regia, Rasmus Nielsen Breuning opposto, Michele Fedrizzi e Claudio Cattaneo in banda, Andrea Mattei e Andrea Canella al centro, e Andrea Marchsio libero.

A inizio primo set la Yuasa Battery prova a scappare grazie al turno al servizio di Cattaneo (5-7), ma l’invasione a muro di Breuning mette il punteggio in parità a quota 9. Gamba e Ottaviani lanciano il Pool Libertas a +2 (14-12), ma due muri su Ottaviani e Gamba convincono Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (15-17). Breuning mette a terra la palla del +3 esterno (16-19), Magliano fa mani out, e Coach Ortenzi ferma tutto (19-20). Breuning piazza un ace per il nuovo +3 Grottazzolina, e Coach Denora Caporusso chiama il suo secondo time-out (20-23). E’ lo strappo decisivo: Cattaneo mette a terra il set point, e il parziale viene chiuso alla seconda occasione da Breuning (22-25).

A inizio secondo set la Yuasa Battery vola subito avanti, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (1-5). Il Pool Libertas approfitta di un paio di errori degli avversari per tornare sotto (6-8). Gli errori nel campo marchigiano continuano, e Coach Ortenzi ferma il gioco (9-9). Una pipe di Magliano e un ace di Ottaviani, e Cantù va a +2 (12-10). Cattaneo mette a terra la palla del pareggio a quota 14. Ottaviani e Gamba rilanciano l’azione canturina, e Coach Ortenzi chiama il suo secondo time-out (20-17). Il turno al servizio di Pedron continua (parziale di 6-0 con lui impegnato dai nove metri), e chiude Ottaviani (25-18).

A inizio terzo set la Yuasa Battery si lancia avanti grazie ad uno scatenato Breuning (2-5). Pedron e Gamba riportano sotto il Pool Libertas (5-6), ma Grottazzolina riprende la marcia con i suoi centrali (5-8) e il suo opposto (6-10). Magliano viene fermato per la seconda volta, e Coach Denora Caporusso ferma il gioco (7-11). Il videocheck conferma che l’attacco di Magliano non è stato toccato dal muro, e i grottensi vanno a +6 (8-14). Breuning mette a terra un palla vagante, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (13-20). Ma sono ancora troppi gli errori nel campo canturino: gli ospiti giocano il cambiopalla alla perfezione e chiudono grazie ad un attacco lungo di Gamba (15-25).

A inizio quarto set Coach Denora Caporusso si gioca la carta Rossi per Monguzzi, ed è un suo muro su Fedrizzi a siglare il +2 interno (6-4). Il turno al servizio di Marchiani, però, frutta un parziale di 0-4 che ribalta la situazione (7-9). Il tocco leggero di Breuning tocca il muro, e Coach Denora Caporusso ferma il gioco (9-12). L’opposto danese attacca out e il Pool Libertas torna sotto (12-13); Breuning mette la palla di nuovo fuori, ed è sorpasso interno, con Coach Ortenzi a fermare tutto (15-14). Gli ospiti non riescono più a prendere gli attacchi di Gamba, e Coach Ortenzi chiama il suo secondo time-out (19-16). Al rientro in campo i marchigiani spingono forte, pareggiano a quota 19, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su. Si torna a giocare, e Canella piazza la veloce del sorpasso esterno (19-20). Aguenier non ci sta e ribalta di nuovo tutto (21-20). Ace di Breuning per il 22-23, ma uno scatenato Gamba mette a terra l’attacco che manda il match al tie-break (25-23).

A inizio quinto set Canella e Cattaneo lanciano la Yuasa Battery sul +3 (2-5). Mattei mura Gamba, e Coach Denora Caporusso ferma il gioco (3-7). Ottaviani piazza un ace, ed è il turno di Coach Ortenzi di chiamare time-out (6-8). Il videocheck conferma che Rossi ha fatto invasione a muro, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (6-10). E’ lo strappo decisivo: Grottazzolina non indietreggia di un centimetro, allunga con Canella e Vecchi (6-12), e chiude con due ace consecutivi di Marchiani (8-15).

Queste le parole di Coach Francesco Denora Caporusso a fine partita: “Questo è un punto guadagnato. Dispiace perdere in casa perché non siamo ancora riusciti a trovare una vittoria casalinga, e questo ci dispiace. Però analizzando gli avversari, questo è un buon punto. Non posso dire niente ai ragazzi: hanno fatto un’ottima prestazione. Gli errori fanno parte della tensione del momento. Ci è mancato forse qualche contrattacco nel terzo set che poteva incanalare la partita in modo diverso. Però contro un’avversaria che ha sette singoli di questo livello, magari ne fermi uno o due, ma ce ne sono altri quattro da fermare, e diventa complicato recuperare quando si parte sotto di sei punti. Posso essere soddisfatto della prestazione, ma dobbiamo continuare a lavorare per crescere e cercare la vittoria”.

IL TABELLINO-

POOL LIBERTAS CANTÙ – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 2-3 (22-25, 25-18, 15-25, 25-23, 8-15)

POOL LIBERTAS CANTÙ: Pedron 2, Ottaviani 13, Monguzzi 5, Gamba 28, Magliano 7, Aguenier 13, Milillo (L), Butti (L), Picchio 0, Bakiri 0, Rossi 1. N.E. Gianotti, Quagliozzi, Bacco. All. Denora Caporusso.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 4, Fedrizzi 15, Canella 13, Nielsen 29, Cattaneo 10, Mattei 8, Romiti (L), Vecchi 1, Lusetti 0, Mitkov 0, Marchisio (L). N.E. Cubito. All. Ortenzi.

ARBITRI: Jacobacci, Spinnicchia.

Durata set: 27′, 26′, 23′, 30′, 16′; tot: 122′.