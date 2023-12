Ortona mette Dobromir Dimitrov in regia

LA CARRIERA-

Dobromir Dimitrov è nato a Pazardžik il 7 luglio 1991 ed ha iniziato la sua carriera giovanissimo, nel 2007 con il Pirin Balkanstroy, club nel quale milita per cinque stagioni e col quale debutta in Superliga, la massima serie bulgara. Nel 2010 fa il suo esordio in nazionale e, nel 2012, partecipa alle Olimpiadi di Londra. Negli anni successivi, Dobromir ha giocato in diversi club europei. Arriva per la prima volta in Italia giocando la stagione 2015/16 in Superlega con la Sir Safety Perugia. Rimane solo un anno in Umbria ma tornerà sullo stivale per la stagione 2018/2019 tra le fila della Pag Taviano in Serie A2. Proprio come insegna la saggezza popolare con il suo motto del “non c’è due senza tre”, la terza volta di Dobromir nel Belpaese sarà quindi tra le fila della Sieco Service Impavida Ortona.

Le parole di Dobromir Dimitrov-

«Abbiamo tutte le possibilità di centrare la salvezza. Non si deve mai, mai perdere la speranza ed è importante impegnarsi al massimo anche per risollevare il morale della squadra. Ho saputo che la squadra ha avuto sfortuna con tanti infortuni ma con pazienza riusciremo a recuperare tutti e quando saremo al cento per cento non potrà che andare sempre meglio. Ricordo di aver giocato contro la Sieco anni fa, quando ero a Taviano. Ortona ha nel suo organico nomi di spicco e il fatto che la squadra debba affrontare una difficile sfida per centrare la salvezza non può che darmi maggiori motivazioni e non nascondo che la prospettiva mi carica. Spero di portare e di trasmettere la mia esperienza all’interno della squadra e con il giusto impegno sono convinto che andrà tutto bene ».