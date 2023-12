Reggio Emilia riporta in Italia Alessandro Preti

La società giallorossa è sempre rimasta attenta al mercato del volley: in questo periodo si sono verificate varie opportunità, tra cui questa, che si è resa interessante dal momento in cui Preti potrà essere capace di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prestabiliti, una squadra in cui la società continua a porre grande fiducia.

Austriaco di origini, ha deciso all’inizio della stagione 2023/24 di fare un’esperienza negli Emirati Arabi, prima ad Abu Dhabi e nell’ultimo mese a Dubai, dove ha partecipato a vari tornei indoor e di beach volley.

Le parole di Alessandro Preti-

« Quella fuori dall'Italia stata una bella esperienza che cercavo da tempo, lì ho visto una pallavolo diversa, ho conosciuto nuove persone, compagni di squadra e visto nuovi posti; sono estremamente soddisfatto dell’inizio della mia stagione. Ho scelto Reggio tra le varie proposte, perché conoscevo già coach Fanuli, che mi aveva cercato anche prima di fare un’esperienza all’estero, quindi è stato naturale venire al Volley Tricolore, la mia scelta è stata voluta dopo aver vagliato tutte le mie opzioni; vedo Reggio Emilia come una società ed una squadra molto interessanti. Il campionato è ancora aperto, la Coppa Italia si giocherà a fine Regular Season, perciò sono fiducioso sul finale di stagione ».