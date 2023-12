Nicola Pesaresi è il nuovo libero di Brescia

BRESCIA– Fine d’anno con grandi novità in casa Consoli Sferc Brescia. Alla corte del tecnico Zambonardi arriva il libero Nicola Pesaresi , 13 stagioni in serie A, di cui 11 in SuperLega come pilastro della seconda linea di Milano e Verona. E’ stato presentato stamattina alla stampa presso il ristorante McDonald’s di Campo Grande in città, accolto da tifosi e giornalisti. Da un mese il libero si stava allenando con Modena, senza essere tesserato, per sopperire all’infortunio del titolare Federici, rientrato in campo nella gara di Santo Stefano. Pesaresi, arrivato a Brescia il 27, si sta già allenando con i tucani e potrebbe essere schierato sabato sera nella prima gara di ritorno a Castellana Grotte.

LA CARRIERA-



Nato a Loreto (AN), 32 anni, 190 cm, è cresciuto nelle giovanili della Lube Macerata ed è approdato alla massima serie nel 2012 con la maglia della Marmi Lanza, poi Calzedonia Verona, con la quale ha vinto la sua prima Challenge Cup nel 2016. In Veneto è rimasto per cinque stagioni, intervallate da un ritorno a Civitanova nell’annata 2016/2017, che gli ha portato in dote scudetto e Coppa Italia. Si è poi accasato a Milano per i successivi cinque anni, conquistando nel 2021 la seconda Challenge Cup e la semifinale Play Off scudetto nel maggio 2023. Nel suo Plamares spicca anche l’oro ai Giochi del Mediterraneo, vinto con la Nazionale nel 2013.



Le parole di Nicola Pesaresi-

« Sono soddisfatto del mio passato pallavolistico, ma è passato, ed ora sono altrettanto contento dell’occasione che mi offre il presente. L’ho accettata perché la reputo interessante, anzitutto per ri-testarmi in una categoria che di fatto non conosco. E’ una sfida che accetto volentieri: nell’immediato l’obbiettivo è integrarmi nel gruppo, per poi dare un buon contributo e levarci qualche soddisfazione, un passo alla volta. Arrivo da un mese di allenamento a Modena dove ho recuperato la forma: non sono ancora al 100%, ma spero di poter sopperire con l’esperienza, quando sarò chiamato in causa, e portando in campo equilibrio e tranquillità ».





Le parole del tecnico Roberto Zambonardi-

« La sua disponibilità è un’opportunità che si è presentata a fine mercato e l’abbiamo colta al volo. Nicola è un giocatore di altissimo profilo, che aggiunge classe ed esperienza al nostro gruppo, senza nulla togliere ad Andrea Franzoni che in questi anni ha contribuito con dedizione e impegno a costruire la squadra che conosciamo. Passare dalla SuperLega alla A2 potrebbe sembrare un passo indietro per Nicola, ma abbiamo individuato in lui un ragazzo che invece non ha paura di rimettersi in gioco per di più in una categoria che è terribilmente competitiva, come dimostrano i risultati ogni domenica ».