Cezar Douglas Silva nuovo allenatore di Pineto

PINETO (TERAMO)- Cezar Douglas Silva è il nuovo allenatore dell’ABBA Pineto. Sarà dunque il tecnico brasiliano, che nei giorni scorsi aveva lasciato la panchina della Farmitalia Catania in Superlega, a condurre la Prima Squadra del sodalizio guidata dal Presidente Guido Abbondanza. Per il neo-tecnico, dopo le intese raggiunte con il DS Massimo Forese, debutto in panchina il prossimo 13 gennaio al Pala Santa Maria contro l’Emma Villas Siena per la 16^ giornata di Serie A2 Credem Banca.

Il neo-tecnico ha già diretto ieri sera (mercoledì) il primo allenamento al Pala Santa Maria e guiderà la squadra in occasione della sfida di sabato (ore 20:30) contro Siena. Loris Palermo e Rosario Angeloni, che hanno guidato la squadra in queste settimane dopo l’esonero di Tomasello, continueranno a comporre lo staff tecnico, al fianco di Cezar Douglas Silva e rispettivamente con gli incarichi già ricoperti di 2° e 3° allenatore.

LA CARRIERA-

Cezar Douglas Silva, 53 anni, è stato il timoniere della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che lo scorso anno ha vinto campionato, Coppa Italia e Supercoppa in Serie A2, dominando letteralmente la stagione 2022/23. A ottobre l’approdo a Catania, neo-promossa in Superlega, ultimo step prima dell’approdo alla guida dell’ABBA Pineto. Nella carriera del tecnico verdeoro prime esperienze in patria con Vôlei Futuro Araçatuba, São Bernardo, Vôlei Taubaté e nei quadri tecnici della selezione brasiliana U23, prima dell’approdo in Italia, nel campionato 2017/18, sulla panchina di Andria. Nel 2019 incarico da 2° allenatore a Santa Croce, realtà poi ritrovata da 1° allenatore nella stagione 2021/2022. Nel mezzo anche una parentesi in Qatar con l’Al Gharafa.

Le parole di Cezar Douglas Silva-

« Si tratta di un incarico molto importante per la mia carriera. Arrivo in una società con grande tradizione, molto ben organizzata e strutturata per fare bene. Prendo questa nuova esperienza con tanto entusiasmo e non vedo l’ora di entrare nel vivo del lavoro coi ragazzi. Ho già avuto modo di seguire la squadra in queste ultime settimane: c’è del potenziale molto interessante, probabilmente non ancora espresso del tutto e che insieme dovremo cercare di far emergere. Ho visto la squadra in campo a Brescia, dove ha offerto una bella prestazione, sfoderando anche un bel carattere nel momento in cui Paolo Di Silvestre è uscito dal campo per infortunio. In definitiva, credo ci sia tanto materiale tecnico e umano su cui lavorare e per crescere. Starà a me, assieme allo staff tecnico, capire le caratteristiche dei giocatori e modellare di conseguenza il gioco da esprimere. Sarà fondamentale procedere tutti verso un’unica direzione, insieme, uniti nell’intento di centrare gli obiettivi prefissati dalla società. I tifosi? Mi hanno detto della grande atmosfera che si respira al Pala Santa Maria. Nel 2018 sono stato qui da allenatore dell’Andria e ricordo il calore e la passione attorno alla squadra di Pineto. È un altro punto fondamentale: avere i tifosi al nostro fianco, carpire l’energia che sapranno darci e usarla a nostro vantaggio sul campo ».