Aversa esonera Passaro e riprende Tomasello

AVERSA (CASERTA)- - Giacomo Tomasello torna ad Aversa. La società guidata dal presidente Sergio Di Meo ha affidato la panchina della Wow Green House al tecnico che già per 2 anni ha regalato emozioni al PalaJacazzi e che già domani – 31 gennaio – sarà in panchina per la gara di recupero contro la Kemas Lamipel. L’allenatore, scelto pochi giorni fa come assistente di Ferdinando De Giorgi nello staff tecnico dell’Italia, ha diretto il primo allenamento nel palazzetto di Aversa e poi con i propri ragazzi è partito per la Toscana in vista del delicato match a Santa Croce. E’ reduce dalla prima parte di stagione con l’Abba Pineto: con gli abruzzesi l’anno scorso ha fatto ‘double’ conquistando campionato di A3 e Coppa Italia. E’ stato anche nello staff tecnico della Nazionale di Blengini.

Le parole di Giacomo Tomasello-

« Sono davvero entusiasta di ritornare ad Aversa dove abbiamo fatto delle cose davvero importanti, sono felice di poter guidare un gruppo che ha tantissima esperienza e che sono sicuro potrà togliersi dalle zone calde della classifica. A Santa Croce sarà una gara sicuramente maschia, mi aspetto subito una bella reazione da parte della squadra ».

Le parole del presidente Sergio Di Meo-

« Do il benvenuto a Tomasello non prima però di ringraziare un grande allenatore e una persona perbene come Sandro Passaro. Purtroppo in questi casi pagano sempre i tecnici, ha fatto un grande lavoro e gliene sarò sempre grato. Adesso anche per la squadra non ci saranno più alibi, credo in questa salvezza e sono sicuro che ci tireremo fuori dalle sabbie mobili. Tomasello è stato con noi per due stagioni ed abbiamo ottenuto risultati davvero importanti. Il suo ritorno ad Aversa darà la scossa a tutto il gruppo, dopo 5 sconfitte di fila bisognava dare un segnale forte. Adesso è il momento di stringerci tutti e di essere una sola cosa: insieme possiamo prenderci la permanenza in A2 in quelle che saranno tutte finali da Santa Croce fino all’ultima con Grottazzolina ».