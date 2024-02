Tinet-Grottazzolina che anticipo !

ROMA- Messo in archivio il recupero della 2a giornata di ritorno, con il 3-0 corsaro di Aversa al PalaParenti di Santa Croce , la classifica parziale della Serie A2 Credem Banca è ora aggiornata ai turni disputati. Nel weekend sono in programma gli incontri del 6° turno di ritorno. Domani, sabato 3 febbraio, a inaugurare il tabellone è il match delle 20.30 tra Prata e Grottazzolina. Poi si torna in campo domenica, alle 16.00, con Ravenna – Ortona e Castellana Grotte – Porto Viro. All’orario canonico delle 18.00 Siena ospita Brescia, Reggio Emilia accoglie Cantù e Cuneo riceve la visita di Santa Croce. In chiusura di serata, alle 19.00, Pineto deve fare i conti con Aversa. Prosegue il dominio della capolista Yuasa Battery (44 punti), mentre tra la seconda posizione, occupata dall’Emma Villas a quota 39, e la quinta piazza, che vede la Tinet a 37, la classifica è letteralmente stretta in un fazzoletto.

Sfida da piani alti alle 20.30 di sabato in Friuli. La Tinet Prata di Pordenone, quinta forza della classifica con 37 punti, ospita la Yuasa Battery Grottazzolina, prima della classe con 44 punti messi in cascina dall’inizio della stagione. Si tratta del decimo incrocio tra i due Club, con il sodalizio marchigiano avanti 5-4 nel bilancio delle vittorie grazie al 3-1 interno dell’andata. Entrambi i collettivi vengono da due successi netti: i padroni di casa hanno espugnato Aversa con il massimo scarto, la capolista ha superato 3-0 Castellana Grotte. Record personali vicini per Michal Petras (18 punti ai 1000 nelle Regular Season) e Andrea Mattei (13 punti ai 1500 in carriera).

Domenica, alle 16.00, la Consar Ravenna incrocia per la seconda volta in A2 la Sieco Service Ortona. All’andata furono i romagnoli a imporsi in quattro set lontano dal proprio quartier generale. In classifica i padroni di casa sono quinti e vengono dal successo corsaro al tie break centrato a Brescia, mentre la formazione abruzzese chiude la classifica a quota 13 in coabitazione con Castellana Grotte e nel 5° turno di ritorno è tornata con 1 punto dalla maratona di Santa Croce. Sul fronte ravennate Martins Arasomwan è a 5 attacchi vincenti dal traguardo dei 500 nelle stagioni regolari, tra gli ospiti Tommaso Fabi cerca l’attacco vincente n. 500 in carriera.

Alle 16.00 di domenica scendono in campo anche BCC Tecbus Castellana Grotte e Delta Group Porto Viro, con il team veneto che all’andata ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla sua parte centrando per 3-1 la quarta vittoria su sette scontri diretti con il sodalizio pugliese. In classifica la BCC è in fondo a pari punti con Ortona dopo il giro a vuoto nella tana della capolista, mentre gli ospiti sono carichi grazie ai 6 punti casalinghi conquistati negli ultimi due match, prima contro la capolista Grottazzolina, poi contro Reggio Emilia. Ben cinque gli ex nei roster: Riccardo Iervolino e Alberto Pol hanno giocato a Porto Viro, Fernando Garnica, Nicola Tiozzo e Matteo Zamagni hanno indossato la maglia di Castellana.

Stallo perfetto alla vigilia del faccia a faccia n. 17 tra Emma Villas Siena e Consoli Sferc Brescia, squadre che si affrontano domenica, alle 18.00, e che finora hanno centrato 8 successi a testa negli scontri diretti. A riequilibrare la situazione è stata la vittoria esterna al tie break dei senesi nella sfida di andata. In classifica i padroni di casa, forti del successo corsaro per 3-1 nella tana di Cantù, hanno un ritardo di cinque lunghezze sulla capolista Grottazzolina e guidano il corteo delle prime quattro inseguitrici nella marcia per la vetta, mentre gli ospiti, sesti e a -8 dai senesi, devono riscattare la sconfitta al tie break nella maratona interna sfuggita di mano sul più bello contro Ravenna. L’unico ex del match è Sebastiano Milan, nel 2018/19 in forza ai bresciani, che attendono i 500 attacchi vincenti nelle stagioni regolari di Nicola Candeli, distanti 9 prodezze.

Alle 18.00 di domenica si rinnova anche la rivalità tra Conad Reggio Emilia e Pool Libertas Cantù in occasione della sfida numero 20 tra due realtà importanti della categoria che coabitano a 19 punti con Aversa nella parte medio-bassa della classifica. I reggiani sono avanti per 11 a 8 nel bilancio dei precedenti. La forbice si è allargata grazie al blitz vincente al tie break andato in scena nella partita di andata in Lombardia. Entrambe le contendenti stanno digerendo il boccone amaro delle rispettive sconfitte nell’ultimo turno di campionato: trasferta negativa a Porto Viro per la Conad con stop in tre set, delusione casalinga in quattro set per i canturini contro Siena. Ad accogliere il Pool Libertas ci sarà un plotone di ex, composto da Andrea Gasparini, Matteo Maiocchi, Romolo Mariano, Alessandro Preti e Antonino Suraci.

Dodicesimo match in Serie A, domenica alle 18.00, tra Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, terza forza della classifica grazie ai 38 punti all’attivo, e Kemas Lamipel Santa Croce, ottava con 24 punti. Avvincente la sfida di andata con i Lupi vittoriosi in casa al tie break grazie al settimo risultato utile su 11 incontri con Cuneo. Terzi in classifica con sei lunghezze da recuperare sulla capolista Grottazzolina, i padroni di casa vogliono rialzarsi dopo l’occasione persa al tie break sul campo di Pineto, mentre la Kemas, dopo il 3-2 confezionato in casa contro Ortona, è poi caduta nel proprio quartier generale con Aversa nel recupero della 2a di ritorno. L’unico ex della sfida è Simone Parodi, lo scorso anno tesserato con Cuneo. La Puliservice è pronta a festeggiare la presenza n. 300 di Marco Volpato nelle Regular Season di Serie A e attende il muro n. 400 di Lorenzo Codarin nelle stagioni regolari

La 6a giornata di ritorno si chiude in Abruzzo con il posticipo in programma domenica, alle 19.00, sul campo del PalaVolley S. Maria tra Abba Pineto e WOW Green House Aversa, rivali che si incrociano per la nona volta in serie A. Finora tradizione favorevole a Pineto, vincente 6 volte su 8. Come nell’ultima sfida, chiusa al tie break in trasferta. La squadra di casa è dodicesima a quota 17 e viene da due maratone vinte al tie break, sul campo di Castellana Grotte e sul proprio taraflex contro Cuneo. Gli ospiti, invece, sono noni in classifica con 19 punti, affiancati da Cantù e Reggio Emilia. Nel recupero infrasettimanale del 2° turno di ritorno Aversa ha violato il PalaParenti di Santa Croce rilanciandosi con decisione. L’unico ex nei roster è Andrea Santangelo, nel biennio 2016/17-2017/18 tesserato con in campani, mentre è suggestivo il confronto in panchina con coach Giacomo Tomasello, che fino a un mese fa era l’head coach di Pineto. Sul fronte opposto, il secondo allenatore degli abruzzesi, Loris Palermo, e il terzo, Rosario Angeloni, hanno trascorsi ad Aversa.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 3 febbraio 2024, ore 20.30



Tinet Prata di Pordenone – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Nava, Sessolo

Domenica 4 febbraio 2024, ore 16.00



Consar Ravenna – Sieco Service Ortona Arbitri: Merli, Lorenzin

Domenica 4 febbraio 2024, ore 16.00



BCC Tecbus Castellana Grotte – Delta Group Porto Viro Arbitri: Gasparro, Autuori

Domenica 4 febbraio 2024, ore 18.00



Emma Villas Siena – Consoli Sferc Brescia Arbitri: Marconi, Marotta

Domenica 4 febbraio 2024, ore 18.00



Conad Reggio Emilia – Pool Libertas Cantù Arbitri: Toni, Jacobacci

Domenica 4 febbraio 2024, ore 18.00



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Scotti, Venturi

Domenica 4 febbraio 2024, ore 19.00



Abba Pineto – WOW Green House Aversa Arbitri: Salvati, Turtù

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 44, Emma Villas Siena 39, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 38, Tinet Prata di Pordenone 37, Consar Ravenna 36, Consoli Sferc Brescia 31, Delta Group Porto Viro 29, Kemas Lamipel Santa Croce 24, WOW Green House Aversa 19, Pool Libertas Cantù 19, Conad Reggio Emilia 19, Abba Pineto 17, BCC Tecbus Castellana Grotte 13, Sieco Service Ortona 13.