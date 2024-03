Tinet-Ravenna apre la 10a di ritorno

ROMA- Le formazioni di Serie A2 Credem Banca tornano in campo nel fine settimana del 2 e 3 marzo per la 10a giornata di ritorno. Il dominio della Yuasa Battery Grottazzolina in Regular Season è evidente. C’è bagarre, invece, dalla seconda posizione in giù. In fondo alla classifica, a quattro giornate dal termine della prima fase, ultimi appelli per BCC Tecbus Castellana Grotte e Sieco Service Ortona, rispettivamente penultima e fanalino di coda.

Sabato 2 marzo, alle 20.30, è in programma l’anticipo tra Tinet Prata di Pordenone e Consar Ravenna, che si incrociano per la quarta volta. Il bilancio dei precedenti vede avanti 2-1 i romagnoli, vittoriosi al tie break all’andata. Si tratta di uno scontro diretto per la classifica perché i padroni di casa, caduti a Brescia e agganciati a 40 punti dai Tucani nell’ultimo turno, sono quinti e in ritardo di due solo lunghezze dalla Consar, che è quarta a quota 42 dopo la sconfitta casalinga al tie break contro la capolista Grottazzolina. L’unico ex nei roster è Ranieri Truocchio, lo scorso anno in maglia ravennate. Tra gli ospiti record vicini per Martins Arasomwan (3 attacchi vincenti ai 500 nelle stagioni regolari) e Jernej Terpin (14 punti ai 2000 in Italia).

In campo domenica, alle 16.00, Conad Reggio Emilia e Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo per un confronto giunto al capitolo n. 16. I reggiani hanno il naso avanti con 1 vittoria in più negli scontri diretti, ma all’andata sono rimasti a secco in Piemonte. In classifica Cuneo veleggia al terzo posto solitario con un punto di ritardo da Siena, quasi raggiunta grazie al successo al tie break centrato contro i toscani dalla Puliservice nell’ultimo turno interno. Delicata la situazione dei padroni di casa, nel terzetto a 22 punti con solo due squadre alle spalle in classifica. La Conad vuole eliminare le scorie del netto kappaò a Pineto e dare il massimo al PalaBigi. Gli unici due ex sono Paolo Bonola (1 muro ai 300 in carriera) e Alessandro Preti, tesserati con Cuneo nel 2020/21. Marco Volpato insegue i 2 block per i 500 personali in carriera.

Si gioca alle 16.00 di domenica anche la sesta sfida tra Kemas Lamipel Santa Croce e Delta Group Porto Viro, con i Lupi vittoriosi in tre set all’andata e avanti 4 a 1 negli scontri diretti. Ottava in classifica dopo lo stop al PalaGrotte in quattro set, risultato in parte condizionato dalle assenze, la Kemas torna tra le mura amiche per evitare l’aggancio di Cantù, che in classifica ha solo tre lunghezze da recuperare sui toscani. Vittoriosi nell’ultimo turno per 3-1 in casa contro Aversa, i veneti sono settimi con nove punti in più di Santa Croce e occupano l’ultima piazza utile per i Play Off, ma possono ancora guadagnare posizioni in una classifica molto corta. Gli ospiti si presentano con due ex Lupi, Gabriel Garnica e Davide Morgese. In casa Delta Group gara n. 100 per Enrico Zorzi. Tra i toscani Leonardo Colli vede i 1500 attacchi vincenti in carriera, ne mancano 8.

Alle 18.00 di domenica Pool Libertas Cantù e Consoli Sferc Brescia si incrociano per il 22° derby lombardo. Significativo l’equilibrio tra i due Club, con i tucani avanti 11 a 10 nei precedenti e vittoriosi anche all’andata dopo una maratona estenuante terminata al tie break. In palio ci sono tre punti per l’onore, soprattutto per i canturini, reduci dal braccio di ferro fruttato due punti in casa con Ortona e tenuti in corsa per i Play Off solo dalla matematica. Sul fronte bresciano, invece, anche i tre punti in palio nel derby possono fare la differenza nel breve periodo, perché i Tucani, a 40 punti come Pordenone, hanno nel mirino il quarto posto di Ravenna che ne ha 42, ma devono guardarsi le spalle dal ritorno di Porto Viro, ora a quota 38. Un ex per parte: Andrea Galliani (9 punti ai 3000 nelle stagioni regolari e alla gara n. 300 nelle Regular Season) e Roberto Cominetti (12 punti ai 2500 in carriera).

Domenica, alle 18.00, scocca l’ora del big match tra la capolista Yuasa Battery Grottazzolina e la seconda forma del torneo, l’Emma Villas Siena. Due squadre che si sono già misurate in tre occasioni, con i marchigiani avanti 2-1 nel computo delle vittorie grazie al 3-1 corsaro messo a segno al PalaEstra nel match di andata. Il collettivo di Massimiliano Ortenzi sta dominando la categoria con 8 punti di vantaggio sui senesi e viene dalla prova di forza chiusa al tie break a Ravenna. Nella trasferta a Cuneo anche l’Emma Villas si è resa protagonista di una maratona terminata al fotofinish, ma i ragazzi di Gianluca Graziosi non sono riusciti a dire l’ultima parola e hanno perso una lunghezza in classifica sui marchigiani. Lo scontro diretto è l’occasione giusta per gli ospiti, che vogliono ridurre le distanze e, contestualmente, evitare il sorpasso di Cuneo, che al momento è a -1. I tre ex del match nel roster giocano tutti in maglia Yuasa, Michele Fedrizzi, Andrea Marchisio e Andrea Mattei. Partita numero 200 nelle stagioni regolari per Marco Cubito.

Sotto rete alle 18.00 di domenica anche WOW Green House Aversa e BCC Tecbus Castellana Grotte per uno scontro salvezza molto sentito. Il team di casa affronta la sua bestia nera, mai sconfitta nei tre precedenti, mentre gli ospiti, penultimi in classifica con 19 punti all’attivo, cercano un colpo di coda prezioso per l’aggancio ai campani contro tre ex, Marinfranco Agrusti, Bruno Canuto e Luca Presta. La formazione di casa fa parte del terzetto a 22 punti e necessita di punti per mettersi al sicuro in classifica evitando così di essere risucchiata dalle sabbie mobili della zona retrocessione diretta. La WOW Green House viene dalla sconfitta per 3-1 a Porto Viro, la BCC dall’impresa casalinga in quattro set contro Santa Croce. Bruno Canuto cerca l’attacco vincente n. 700 in carriera.

Il posticipo domenicale delle 19.00 propone un altro scontro salvezza. Forte di una tradizione favorevole fatta di cinque vittorie in altrettanti scontri diretti, la Sieco Service Ortona, ultima della classe, sfida l’Abba Pineto, che vuole sfatare in trasferta il tabù nel derby abruzzese. Se i padroni di casa, sconfitti al tie break nell’ultimo turno a Porto Viro, devono assolutamente vincere per sperare di recuperare terreno nelle ultime partite, il team ospite, reduce da un’esaltante vittoria con il massimo scarto tra le mura amiche contro Reggio Emilia, con tre punti prenderebbe le distanze firmando un primo passo importante verso la salvezza. Tre gli ex nei roster: Matteo Bertoli due anni fa militava a Pineto, Giancarlo Pesare e Andrea Santangelo hanno trascorsi a Ortona. In odore di record Tommaso Fabi (2 attacchi vincenti ai 500 in carriera) da una parte e Marco Rocco Panciocco (12 attacchi vincenti ai 1000 in carriera) dall’altra.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 2 marzo 2024, ore 20.30



Tinet Prata di Pordenone – Consar Ravenna Arbitri: Santoro, Serafin

Domenica 3 marzo 2024, ore 16.00



Conad Reggio Emilia – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Vecchione, Bassan

Domenica 3 marzo 2024, ore 16.00



Kemas Lamipel Santa Croce – Delta Group Porto Viro Arbitri: Nava, Venturi

Domenica 3 marzo 2024, ore 18.00



Pool Libertas Cantù – Consoli Sferc Brescia Arbitri: Sessolo, Di Bari

Domenica 3 marzo 2024, ore 18.00



Yuasa Battery Grottazzolina – Emma Villas Siena Arbitri: Grassia, Armandola

Domenica 3 marzo 2024, ore 18.00



WOW Green House Aversa – BCC Tecbus Castellana Grotte Arbitri: Cruccolini, Merli

Domenica 3 marzo 2024, ore 19.00



Sieco Service Ortona – Abba Pineto Arbitri: Gasparro, Toni

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 54, Emma Villas Siena 46, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 45, Consar Ravenna 42, Tinet Prata di Pordenone 40, Consoli Sferc Brescia 40, Delta Group Porto Viro 38, Kemas Lamipel Santa Croce 29, Pool Libertas Cantù 26, Abba Pineto 22, WOW Green House Aversa 22, Conad Reggio Emilia 22, BCC Tecbus Castellana Grotte 19, Sieco Service Ortona 17.