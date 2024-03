Siena batte la capolista, in coda colpi esterni per Castellana e Pineto

ROMA- L’impresa della 10a di ritorno di A2 Maschile la firma l’Emma Villas Siena che va a battere al tie break in casa sua la capolista Yuasa Videx Grottazzolina infliggendo alla squadra di Ortenzi, che resta comunque saldamente al comando, la prima sconfitta stagionale davanti al proprio pubblico. I toscani ora inseguono a sette punti insieme alla Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che si è andata a prendere i tre punti in casa della Conad Reggio Emilia inguaiando la formazione di Morato ora penultima. La Consar Sferc Brescia perde il derby con la Pool Libertas Cantù e fallisce l’aggancio al quarto posto. Perde l’occasione per riproporsi fra le protagoniste la Delta Group Porto Viro che si inchina al cospetto della Kemas Lamipel Santa Croce che ha trovato, davanti al pubblico del Pala Parenti, la giornata si. Colpi di coda per la BCC Tecbus Castellana Grotte, che va a vincere in casa della WOW Green House Aversa agganciandola a quota 22. Il derby abruzzese ha probabilmente inferto il colpo decisivo alla Sieco Service Ortona sconfitta in casa dall’Abba Pineto e ormai lontana cinque punti dalle squadre che la precedono al penultimo posto.

TUTTE LE SFIDE-

CONAD REGGIO EMILIA – PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO-

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo porta a casa tre punti netti dall’anticipo in trasferta a Reggio Emilia, sistemandosi temporaneamente al secondo posto. Una vittoria che fa bene e che ben prepara i biancoblù agli ultimi tre incontri della regular season. Domenica si torna a giocare in casa alle ore 18.00 contro Ortona per l’11^ giornata di ritorno.

Coach Fanuli schiera: Sperotto palleggio, Gasparini opposto, Bonola e Volpe al centro, Maiocchi e Mariano schiacciatori; Pochini (L). Cuneo risponde con Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Gottardo schiacciatori; Staforini (L).

Partono forte gli ospiti che trovano fin dai primi punti un buon vantaggio (5-10). Sperotto serve un primo tempo vincente a Volpe (8-14). Mani out di Gasparini, Reggio ancora a -5 (10-15). Muro vincente di Cuneo che allunga (11-18). Ancora Gasparini, questa volta dalla seconda linea, gioca un mani-out (16-22). Set point Puliservice (17-24), annullato da Reggio (18-24). Chiude il set Cuneo (18-25).

Il secondo set vede una Conad combattente che se la gioca punto a punto (5-5). Allunga poi Cuneo, che risulta incisiva in attacco (6-9). Insistono i biancoblu (8-13). Ace di Mariano (11-16). Salgono Preti per Maiocchi e Caciagli per Bonola: Reggio accorcia (14-18). Ace di volpe (16-18). Rimonta di Reggio: mani out di Gasparini e si procede 20 pari. È out il servizio di Cuneo, si continua in parità (22-22). Set point per Cuneo annullato da Gasparini (23-24). Chiude il set l’opposto cuneese (23-25).

Il terzo set inizia con un monster block di Bonola: per la prima volta nel match Reggio conduce (5-4). Ace di Volpe (10-9). Doppio punto dai nove metri di Botto, Cuneo allunga (11-15). Martellano ancora i piemontesi dal centro (13-18). Prova ad accorciare Gasparini con un attacco giocato alto sul muro ospite (17-21). Errore dai nove metri di Preti, match point biancoblu (19-24). Chiude il match con un attacco vincente Cuneo per 3-0 (20-25).

I PROTAGONISTI-

Fabio Fanuli (Allenatore Conad Reggio Emilia)- « Ancora una volta andiamo via a mani vuote. Questo ci dispiace molto, sicuramente ci manca qualcosina in fase break, dove spesso ci creiamo le occasioni, però poi dopo non siamo bravi o cinici a portare a casa il punto. E questo poi, alla lunga, soprattutto contro squadre così attrezzate, lo paghi. Adesso abbiamo tre partite, dobbiamo stringere i denti, continuare a lavorare, cercare di esprimere il massimo possibile da qui fino alla fine della stagione ».

Matteo Battocchio (Allenatore Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo)-« Partita molto strana, perché non abbiamo giocato una partita brillantissima, però c’è stata tanta intensità in difesa. Siamo stati molto attenti e abbiamo sbagliato poco. Chi segue questa squadra sa quanto fosse delicatissima e importantissima questa partita. Vinciamo 3-0; vero che loro erano in difficoltà, però per noi vuol davvero dire tanto questo risultato stasera. Mancano 3 giornate al termine della Regular season, stiamo facendo bene, credo che si debba imparare a gestire le cose quando vanno male, e quindi 3 punti molto importanti oggi».

IL TABELLINO-

CONAD REGGIO EMILIA – PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO 0-3 (18-25, 23-25, 20-25)

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 2, Maiocchi 1, Bonola 6, Gasparini 21, Mariano 6, Volpe 4, Caciagli 1, Preti 7, Torchia (L), Pochini (L), Guerrini 0. N.E. Sesto, Catellani, Suraci. All. Fanuli.

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 5, Botto 13, Codarin 9, Jensen 13, Gottardo 6, Volpato 11, Giordano (L), Giacomini 0, Andreopoulos 4, Staforini (L). N.E. Colangelo, Bristot, Coppa, Cioffi. All. Battocchio.

ARBITRI: Vecchione, Bassan.

Durata set: 23′, 31′, 25′ Tot: 79′.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE – DELTA GROUP PORTO VIRO-

Vince e convince la Kemas Lamipel tornata al completo. Di fronte al bel pubblico del Pala Parenti, con la Curva in grande spolvero, i biancorossi si tolgono la soddisfazione di battere “da tre” una delle squadre più in forma del campionato, la Delta Group Porto Viro. Prestazione sopra le righe per i biancorossi, bravi ad affondare i colpi nei primi due set e a non abbattersi per il prevedibile rientro di Porto Viro nel terzo. Appassionante la quarta frazione con le due squadre sempre vicine nel punteggio e gli ospiti mai domi: decisivo, nel frangente, l’ace di Lawrence per il 22-18 e gli errori di misura della squadra ospite in chiusura di set. Luca Loreti MVP del match, bravissimo sia in ricezione che in difesa, ma tutti i ragazzi impiegati da Bulleri hanno risposto alla grande, segno che la squadra è viva e che dirà la propria in tutte le restanti partite, con un occhio alla preparazione della Coppa Italia, obiettivo di fine stagione.

La cronaca del match. I padroni di casa scendono in campo con Coscione e Lawrence sulla diagonale principale, Allik e Parodi in banda, Cargioli e Mati centrali, Loreti libero. Delta Group risponde con Garnica palleggiatore, Barotto opposto, Pedro e Sette in posto quattro, Zamagni e Barone al centro, Morgese libero.

1 set. Delta Group conquista un piccolo vantaggio ma i padroni di casa trovano subito il pareggio con un ace di Coscione, 9-9. Sulle ali dell’entusiasmo i biancorossi guadagnano un bel break: il secondo ace del palleggiatore di casa porta al 12-9 e conseguente time-out di coach Morato. 6-0 il parziale a favore della Kemas Lamipel con un errore diretto di Tiozzo che esce subito, sostituito da Pedro Henrique. L’ace di Simone Parodi porta i suoi sul 18-15, ancora +3. Entra Giannini al servizio per Cargioli ma Zamagni ottiene il cambiopalla. Il break dei Lupi è comunque nell’aria e arriva ancora una volta sul turno di servizio di Coscione: mani e fuori di Allik in contrattacco e + 4 per i padroni di casa. Secondo time-out per la panchina ospite. Sul 22-19 gran sideout di Lawrence. Entra in battuta Brucini. La Kemas Lamipel va al set-point, 24-19, ma Delta Group reagisce e con Pedro e Barotto riesce a portarsi a -3. Time-out per la panchina biancorossa. Al rientro chiude Lawrence con un diagonale spettacolare. Lupi in vantaggio, 1-0.

2 set. Due aces di Pardo Mati portano avanti la squadra di casa, un muro di Lawrence su Sette costringe la panchina ospite a chiamare subito time-out. 8-4. Al rientro punto in attacco per l’opposto cubano, decisamente “on fire”. Porto Viro non ci sta e con Barotto torna a -2, ma un diagonale di Parodi e un muro di Cargioli consentono ai biancorossi di riprendere margine. Sul 14-9 Mati esegue un monster block su Barotto e Morato decide di provare Bellei. La Kemas Lamipel guadagna ancora punti, +7, secondo time-out per la panchina nerofucsia. Altro muro di Mati per il 18-10. Sul 21-12 entra Eccher per la Delta Group. Esce Zamagni. I biancorossi gestiscono il vantaggio, Lawrence ben smarcato da Coscione trova il primo set-point, a chiudere è Cargioli che capitalizza una bella difesa in tuffo dello stesso opposto. 25-13, 2-0, Kemas Lamipel ad altissimi livelli.

3set. La Delta Group cambia i centrali e presenta in campo dall’inizio Sperandio ed Eccher, con Tiozzo e Pedro in banda, Garnica-Barotto in diagonale, Morgese libero. La reazione ospite c’è e si sente: 6-10, time-out per coach Bulleri. Sperandio stoppa Mati per il 6-12, poi Lawrence interrompe la serie e Parodi con un tocco dei suoi riporta la Kemas Lamipel a -4. Sul 12-16 entra Russo al servizio. Porto Viro, però, ha le mani sul set e non se lo lascia sfuggire: Garnica mette un ace velenoso che porta al secondo time-out di Bulleri, Tiozzo schianta il pallone del 13-20. Bulleri utilizza Colli in ricezione e ottiene il sideout ma il parziale è ormai nella disponibilità della Delta Group. Sul 15-23 entra Brucini in battuta ma Garnica compie un mezzo miracolo in alzata e consente a Sperandio di ottenere il primo set-point. Chiude lo stesso centrale con un ace sporco su Allik. 15-25, 2-1.

4set. Primo vantaggio Kemas Lamipel con un attacco di Lawrence, 4-3. Il muro di Mati su Barotto segna il +2, un attacco di Allik vale il 9-6. Biancorossi in campo con intensità e voglia. Ace di Allik su Pedro, 11-7 e time-out Porto Viro. Punto diretto dal servizio anche per Eccher poi Sperandio mura Parodi al termine di un’azione spettacolare e riporta sotto la Delta Group. E’ il turno di capitan Colli, che va a rilevare lo stesso Parodi. Le due squadre procedono punto a punto, poi un errore in attacco di Barotto lancia i padroni di casa sul 17-14. Ci pensano Pedro e Tiozzo a riportare sotto gli ospiti. 17-16. Time-out Bulleri. Al rientro sono Lawrence e Colli a firmare il 19-16 che costringe Morato a fermare a sua volta il gioco. Barone rileva Eccher per il servizio, mentre nell’altro campo è Brucini a entrare per Coscione. Ace di Lawrence per il 22-18, risponde Tiozzo, ma è ancora l’opposto di casa a mettere giù la palla, 23-19. Morato prova la carta Zorzi al servizio. Il primo tentativo va a segno ma il secondo sfila fuori. Bulleri lancia Giannini al servizio, Pedro commette errore in attacco, 25-21, 3-1 e grande vittoria per una Kemas Lamipel da applausi.

I PROTAGONISTI-

Daniele Morato (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « Santa Croce ha giocato bene, noi siamo stati bravi a rientrare in una gara che sembrava compromessa, soprattutto grazie a chi è entrato dalla panchina e si è fatto trovare pronto. Nel quarto set c’è stato anche un pizzico di sfortuna, è vero, ma abbiamo fatto troppi errori in battuta e siamo stati poco lucidi a gestire diverse situazioni, considerando che l’avversario attaccava con il 32%. Riflettiamo, ripartiamo e ci riproviamo la prossima settimana con Cantù ».

IL TABELLINO-

KEMAS LAMIPEL S. CROCE-DELTA GROUP PORTO VIRO 3-1 (25-21, 25-13, 15-25, 25-21)

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Gabbriellini (L), Coscione 2, Cargioli 4, Lawrence 18, Loreti (L), Parodi 12, Brucini, Petratti, Russo, Gatto, Giannini, Allik 10, Mati 9, Matteini, Colli 2. All. Bulleri

DELTA GROUP PORTO VIRO: Zamagni 2, Zorzi, Tiozzo 8, Pedro Henrique 10, Sette 1, Lamprecht, Barone 3, Barotto 16, Garnica 3, Bellei, Charalampidis, Sperandio 6, Morgese, Eccher 3, Chiloiro. All. Morato

Arbitri: Nava, Venturi

Durata set: 26′, 21′, 24′, 34′; tot: 105′.

POOL LIBERTAS CANTÙ – CONSOLI SFERC BRESCIA-

E’ stato un derby scoppiettante e poco adatto ai deboli di cuore, quello appena concluso tra Pool Libertas Cantù e Consoli Sferc Brescia. Nonostante l’assenza pesante tra le file dei bresciani, gli ospiti hanno lottato per tutti e quattro i parziali, e hanno fatto di tutto per allungare il match portandolo al tie-break. Mattatore del match Kristian Gamba, autore di 31 punti personali con il 57% in attacco, due ace e due muri.

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Andrea Galliani e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Roberto Zambonardi deve rinunciare all’infortunato Roberto Cominetti, quindi schiera Stefano Ferri in banda con Alfonso Gavilan Abrahan, Simone Tiberti in cabina di regia, Niels Klapwijk opposto, Alex Erati e Nicola Candeli al centro, e Nicola Pesaresi libero.

A inizio primo set la Consoli Sferc prova ad andare via guidata da Klapwijk (1-3), ma l’ace di Ottaviani e i due muri consecutivi di Aguenier su Ferri convincono Coach Zambonardi a fermare il gioco (6-3). L’attacco fuori di Abrahan manda il Pool Libertas a +4 (8-4), ma Tiberti mura Galliani e riporta sotto i suoi (8-6). Monguzzi e Aguenier riportano avanti Cantù (13-9), ma la pipe di Abrahan rimette la distanza tra le squadre a sole due lunghezze (14-12). Galliani è scatenato, e Coach Zambonardi vuole parlarci su (17-13). Al rientro in campo due ace consecutivi di Erati riportano sotto Brescia, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (17-16). Si torna a giocare, e il muro di Candeli su Galliani ribalta tutto (18-19). Le squadre lottano palla su palla: Abrahan attacca sull’antenna (20-19), Klapwijk mette palla a terra (22-23, time-out Coach Denora Caporusso), Aguenier mura Ferri (24-23), e l’invasione di seconda linea di Klapwijk consegna il parziale ai padroni di casa (25-23).

A inizio secondo set è ancora la Consoli Sferc ad andare avanti (2-4), ma il turno al servizio di Ottaviani, condito da un ace, ribalta tutto, convincendo Coach Zambonardi a fermare il gioco (6-4). Il Pool Libertas allunga (9-6), ma Klapwijk riporta sotto i suoi (10-9). E’ ancora il turno dai nove metri di Ottaviani a riportare la distanza tra le squadre dov’era (14-11). Gamba piazza due ace di fila, e Coach Zambonardi chiama il suo secondo time-out (18-13). Al rientro in campo l’opposto mancino continua a martellare, e lascia la zona di battuta al termine del parziale di 5-0 che sarà poi decisivo (20-13). Abrahan picchia e accorcia le distanze (22-18), ma è un suo attacco fuori a consegnare il parziale a Cantù (25-18).

A inizio terzo set Erati mura per due volte consecutive Gamba, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (1-5). Qualche errore di troppo nel campo bresciano riporta sotto il Pool Libertas, e Coach Zambonardi ferma il gioco (6-8). Abrahan mura Gamba, e riporta i suoi a +4 (7-11). Aguenier mura Ferri e riporta Cantù a -2 (10-12). Brescia però ripaga con la stessa moneta (7 muri nel parziale), costringendo Coach Denora Caporusso a chiamare il suo secondo time-out (14-19). Gamba si carica la squadra sulle spalle, riporta sotto i suoi (23-24), ma una sua battuta in rete consegna il parziale agli avversari (23-25).

A inizio quarto set Gamba attacca in rete e consegna il primo doppio vantaggio alla Consoli Sferc (2-4), ma un attacco confermato fuori dal videocheck da parte di Abrahan mette il punteggio in parità a quota 8. Anche Aguenier attacca out, e Brescia ri-allunga (8-10), ma è Galliani a riportare tutto in parità a quota 10. Gamba si carica la squadra sulle spalle, Monguzzi mura Candeli, e Coach Zambonardi vuole parlarci su (14-11). Al rientro in campo Candeli picchia dai nove metri e c’è una nuova parità a quota 14. Ferri piazza un ace, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (16-17). E’ un Gamba scatenato, ed è lui a segnare la nuova parità a quota 19. Galliani mura a uno Klapwijk, riporta il vantaggio nella propria parte del campo, e Coach Zambonardi ferma il gioco per la seconda volta (22-21). Gamba conquista il primo match point per i suoi (24-22), e la battuta in rete di Klapwijk mette la parola fine al tutto (25-23).

I PROTAGONISTI-

Francesco Denora Caporusso (Allenatore Pool Libertas Cantù)- «Finalmente i primi tre punti in casa, e la prima vittoria con una delle ‘big’ del campionato. Nonostante Brescia sia sesta, è una ‘big’ del campionato, ed è costruita con obiettivi importanti. Bisogna essere onesti: loro avevano un’assenza importante (l’infortunato Roberto Cominetti, ndr), ma Ferri si è difeso benissimo. Considerando i primi due set, questa è la prima volta in cui abbiamo veramente giocato a braccio sciolto, senza grosse pressioni sul risultato. Questo la dice lunga sulla nostra gestione delle aspettative del campionato. Però va bene così: portiamo a casa tre punti che non ci salvano ancora matematicamente, ma ci confermano che dobbiamo cercare di continuare con la stessa spensieratezza e vedere cosa ne viene fuori ».

Roberto Zambonardi (Consoli Sferc Brescia)- « Sapevamo della pericolosità dei nostri avversari e soprattutto nella prima parte del match ci hanno fatto soffrire con le loro battute. Ma nulla cambia nel nostro cammino verso i Play-off. Domenica contro Santa Croce al San Filippo ci aspettiamo un grande pubblico ».

IL TABELLINO-

POOL LIBERTAS CANTÙ - CONSOLI SFERC BRESCIA 3-1 (25-23, 25-18, 23-25, 25-23) –

POOL LIBERTAS CANTÙ: Pedron 3, Ottaviani 6, Aguenier 8, Gamba 31, Galliani 14, Monguzzi 5, Ozzi (L), Magliano 0, Butti (L), Gianotti 0, Picchio 0. N.E. Quagliozzi, Bacco, Rossi. All. Denora Caporusso.

CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 2, Gavilan 18, Candeli 8, Klapwijk 19, Ferri 15, Erati 5, Sarzi Sartori 0, Bettinzoli (L), Franzoni 0, Pesaresi (L). N.E. Braghini, Cominetti, Ghirardi, Mijatovic. All. Zambonardi. ARBITRI: Sessolo, Di Bari.

Durata set: 30', 24', 31', 32'; tot: 117'.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – EMMA VILLAS SIENA-

Una fantastica Emma Villas Siena vive un’altra giornata da ricordare e conquista il trionfo in casa della capolista Grottazzolina. Il match termina al tiebreak e alla fine premia la formazione toscana, che gioca una grande pallavolo e che nel quinto set prende il largo grazie a tre ace consecutivi firmati da Marco Pierotti. È un successo meraviglioso quello ottenuto da Siena che conquista due punti pesanti per la propria classifica. Al termine della regular season mancano ora solamente tre partite.

Emma Villas Siena in campo con Nevot e Krauchuk sulla diagonale palleggiatore-opposto, con Pierotti e Tallone in banda, Copelli e Trillini centrali, Bonami libero. Per Grottazzolina in campo Marchiani-Nielsen, Fedrizzi-Cattaneo, Mattei-Canella, Marchisio.

La gara inizia subito su ritmi altissimi. Nielsen rapidamente a segno, Siena trova una murata con Trillini. Anche Matheus Krauchuk colpisce. Con il punto di Marco Pierotti la Emma Villas Siena mette la testa avanti (3-4). Al centro Copelli va a segno, la squadra toscana è ancora in vantaggio, e il divario diventa di tre lunghezze quando Pierotti realizza da posto 4 (6-9). Con potenza Krauchuk schiaccia il dodicesimo punto senese (9-12). Siena riceve bene, Tallone riesce a schiacciare per il nuovo +3 dei toscani (11-14). Con l’attacco out di Fedrizzi Siena tocca il +4.

Fedrizzi piazza il servizio vincente che porta il punteggio sul 15-17. Grottazzolina è in fiducia e con Cattaneo realizza un altro punto break.

Siena però risponde: la battuta di Krauchuk mette in seria difficoltà la ricezione della Yuasa Battery, Pierotti schiaccia giù il punto del 17-20. Ace di Krauchuk: 17-21. Di Pierotti e Krauchuk i punti numero 22 e 23 per Siena. Grande murata di Tallone su Nielsen (19-24). Tallone chiude il primo set sul 20-25.

Nel primo set Matheus Krauchuk ha fatto registrare 6 punti con il 56% in attacco.

Nel secondo set Grottazzolina inizia con il piede sull’acceleratore: 10-5 per i marchigiani con un ace di Nielsen e una murata vincente di Andrea Mattei. Siena accorcia le distanze e si riavvicina: l’ace di Krauchuk porta al 12-10. Grottazzolina allunga e si porta sul +5 (15-10). Nielsen attacca bene e mette giù dei punti pesanti per i suoi.

Servizio vincente di Alessio Tallone, ma Siena è ancora in svantaggio: 19-16. Ace anche di Riccardo Copelli: 20-18. Grottazzolina in questo frangente ha anche un po’ di fortuna, Nielsen realizza infatti un punto fortunoso. È bravo poi poco dopo Cattaneo a murare Krauchuk. La pipe di Michele Fedrizzi chiude il secondo set sul 25-20.

Nielsen ha messo a segno 8 punti nel secondo set, per l’opposto danese il 78% in attacco in questo parziale. La Yuasa Battery chiude il secondo set con un incredibile 76% in attacco di squadra.

Nel terzo set c’è equilibrio e c’è spettacolo in campo. Nielsen martella, gli risponde Krauchuk. I due palleggiatori guardano anche al centro, dove Copelli da un lato e Mattei dall’altro rispondono presente. Proprio Mattei dai nove metri realizza l’ace del 15-14.

Un ace di Krauchuk e una murata vincente di Nevot spezzano l’equilibrio nel terzo set: 17-19. Attacco out di Nielsen: 17-20. La Yuasa Battery recupera e ottiene il pareggio con una murata di Mattei: 20-20.

Nuovo punto break per Siena, che tiene sull’attacco di Nielsen e poi va a segno con Krauchuk (20-22). Pareggia Grottazzolina con il muro di Andrea Mattei (22-22). Krauchuk a segno (22-23). Coach Graziosi manda in battuta Azaria Gonzi, Mattei è bravo a realizzare il cambio palla. Un punto di Fedrizzi dà il set point a Grottazzolina, e i marchigiani sembrano chiudere il parziale con un muro di Mattei. Ma al video check si vede l’invasione del team locale.

Il team locale si affida a Fedrizzi che non sbaglia mai, Siena risponde con Krauchuk. Si arriva al 28-28 con i punti di Nielsen e di Pierotti. Trillini dà per la prima volta il set point a Siena, Krauchuk mette giù il pallone del 28-30.

Un favoloso Matheus Krauchuk ha guidato la Emma Villas Siena nel terzo set con 11 punti (e il 71% in attacco).

Nel quarto set Grottazzolina sprinta rapidamente sul 14-8 nel quarto set con i punti di Nielsen e le buone giocate di Andrea Mattei. Fedrizzi a segno, gli risponde Copelli dopo un bellissimo palleggio a una mano di Thomas Nevot. Con Nielsen la Yuasa Battery ottiene un altro cambio palla. Siena lotta e torna a contatto: 19-18 con il punto di Marco Pierotti.

Il pareggio arriva con Stefano Trillini, punto break propiziato dall’ottima battuta di Marco Pierotti (20-20). Pallonetto di Tallone: 22-22. A segno Fedrizzi, che dà il set point alla Yuasa Battery: 24-23. L’attacco di Nielsen difeso da Siena tocca il soffitto: 26-25. Il muro di Canella porta la gara al quinto set: 27-25.

Tre ace di Marco Pierotti in avvio di tie break portano avanti la Emma Villas Siena (3-6). Una murata di Riccardo Copelli permette a Siena di andare al cambio di campo avanti di quattro punti (4-8). Due punti di Alessio Tallone portano Siena a quota 10 punti. Tallone ancora protagonista: ace e punteggio sul 6-12. Muro di Marco Pierotti: 6-13. Un incredibile serie con Michele Fedrizzi in battuta consente a Grottazzolina di riavvicinarsi fino al 12-14. Ma alla fine, dopo tanti servizi eccellenti, Fedrizzi manda out la battuta. Il tiebreak si chiude sul 12-15.

IL TABELLINO-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – EMMA VILLAS SIENA 2-3 (20-25, 25-20, 28-30, 27-25, 12-15)

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Cubito, Vecchi, Lusetti, Canella 12, Mattei 16, Nielsen 25, Ferraguti, Mitkov, Romiti, Fedrizzi 16, Marchiani 1, Foresi (L), Marchisio (L), Cattaneo 16. Coach: Ortenzi. Assistente: Minnoni.

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 11, Trillini 6, Nevot 2, Bonami (L), Tallone 16, Coser (L), Krauchuk 28, Milan, Gonzi, Acuti, Pierotti 23, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Coach: Graziosi. Assistenti: Monaci, Passaponti.

ARBITRI: Luca Grassia, Cesare Armandola.

Durata set: 29’, 25’, 40’, 32’, 20’ Tot: 146’

WOW GREEN HOUSE AVERSA – BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE-

La BCC Tecbus Castellana Grotte va a vincere al Pala Jacazzi di Aversa in quattro set e rilancia le proprie ambizioni di classifica. Con la vittoria odierna la squadra di Cruciani raggiunge i campani e Reggio Emilia al penultimo posto e riapre la corsa alla salvezza. Il successo dei pugliesi è stato netto, un netto 1-3 (22-25, 23-25, 26-24, 20-25) mai in discussione se non nel terzo set quando i padroni casa hanno reagito ed accorciato le distanze. Castellana però stasera ha avuto una determinazione superiore ed hanno concluso in scioltezza a proprio favore il quarto parziale.

Nel primo set Aversa si prende il +2 (11-9) ma poi subisce un clamoroso filotto della Bcc Tecbus (11-13) costringendo coach Tomasello a fermare il gioco. L’ace di Cianciotta vale il 18-22, la battuta out di Pinelli fa cambiare campo (22-25).

Si riparte con Biasotto che attacca dai 5 metri e non trova il campo (6-10), poi l’ace di Cianciotta vale il massimo vantaggio pugliese (8-13). Aversa però è viva, l’ace di Canuto porta coach Cruciani a chiamare time-out. Lyutskanov sale in cattedra e regala con due punti il +2 (19-17) ma poi il black out, muro di Bermudez che poi trova anche il punto decisivo del 23-25.

Punto a punto nel terzo parziale, Cianciotta con un servizio vincente porta la contesa sul 9-11, poco dopo c’è il ‘tempo’ richiesto da Tomasello. La Wow Green House Aversa prima pareggia e poi si porta sul 19-17 con Spagnuolo (entrato per Marra) al servizio. Break di quattro punti dei pugliesi (19-21) e torna la paura. Bermudez con un mani e fuori si regala 2 match point ma capitan Rossini e compagni completano una splendida rincorsa fino al 26-24 che riapre il match.

Nel quarto set riparte subito meglio Castellana Grotte: 6-9 e primo time-out Aversa, 6-12 e anche il secondo. Muro di Balestra e 6-14. Aversa prova a rientrare ma è troppo tardi, vince la Bcc Tecbus 20-25 (1-3).

IL TABELLINO-

WOW GREEN HOUSE AVERSA - BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE 1-3 (22-25, 23-25, 26-24, 20-25)

WOW GREEN HOUSE AVERSA: Pinelli 2, Canuto 15, Marra 8, Biasotto 14, Lyutskanov 16, Presta 5, Spignese (L), Argenta 2, Rossini (L), Spagnuolo De Vito 0, Chiapello 0, Agrusti 2. N.E. Schioppa, Gatto. All. Tomasello.

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE: Fanizza 2, Cianciotta 18, Ciccolella 0, Bermudez 25, Pol 11, Ceban 4, Compagnoni 0, Tzioumakas 2, Menchetti 0, Balestra 6, Rampazzo 1, Guadagnini (L), Battista (L). N.E. Iervolino. All. Cruciani.

ARBITRI: Cruccolini, Merli.

Durata set: 32', 32', 39', 40'; tot: 143'.

SIECO SERVICE ORTONA – ABBA PINETO-

Un derby che vale oro per l’ ABBA Pineto espugna il palasport di Ortona e batte la Sieco Service con un 3-0 (25-15, 25-23, 25-21) perentorio e dal valore inestimabile per la classifica. I biancoazzurri, con oltre 200 tifosi al seguito, ottengono la rivincita dopo la sconfitta dell’andata contro i cugini abruzzesi dell’Impavida – era finita 3 a 2 nel duello del Pala Santa Maria a dicembre – e in un colpo solo ottiene il secondo 3-0 consecutivo e altri tre punti pesanti come un macigno nella corsa alla salvezza. In definitiva: una domenica da incorniciare per il sodalizio del presidente Guido Abbondanza.

Consueto 6+1 di partenza: diagonale con Matteo Paris in regia e l’opposto Andrea Santangelo. La coppia dei centrali è formata da Enrico Basso e Kruno Nikacevic, mentre Paolo Di Silvestre e Rocco Panciocco compongono la batteria degli schiacciatori. Il libero è Alessandro Sorgente.

L’ABBA Pineto domina il primo set sin dall’inizio. Parlano chiaro i parziali: 8-3, 16-9 e 21-12 con una percentuale d’attacco pressoché perfetta (78%) e la grande prova di un eccellente Kruno Nikacevic, autore di otto punti e sempre più leader silenzioso del team biancoazzurro. Pineto non sbaglia praticamente nulla, concentrata dalle primissime battute e letale nel mettere a terra un pallone dopo l’altro. Eloquente il computo del primo set: 25-15 e 1-0.

La Sieco Service non ci sta e prova a riaprire la gara con un secondo set giocato d’impeto e d’orgoglio. La parte centrale della frazione è incerta, sempre equilibrata: 10-10, seguito dal vantaggio ortonese sul 15-13 e ancora dalla nuova parità sul 17-17. Sorpasso dell’ABBA raggiunto col 22-20 e +2 mantenuto sino al 25-23 conclusivo. Pineto attacca ancora una volta bene (50%), ancora con una grande prova arrivata dai centrali – quattro punti per Enrico Basso – e un set vinto di carattere per instradare in maniera quasi definitiva il match.

Elettrizzata dal successo dei primi due set, Pineto vede vicina la svolta. I biancoazzurri controllano la porzione per la quasi totalità (9-5, 11-9, 14-12) ma nella parte centrale devono fare i conti col sorpasso di Ortona (16-14). Ma le difficoltà durano poco: break di 4-0 e contro-sorpasso. Vantaggio negli istanti finali del set sul 22-19. L’ABBA deve tenere e lo fa. Sul 25-21 può esplodere la festa del pubblico pinetese. Il derby è biancoazzurro.

I PROTAGONISTI-

Cezar Douglas Silva (Allenatore Abba Pineto)- « Credo che questa prestazione possa essere presa da riferimento sotto tutti gli aspetti. C’era un peso altissimo, sia per l’importanza dettata dalla classifica che sotto il profilo emotivo. Siamo stati in grado di gestire tutto: l’aspetto mentale, fisico, tattico e tecnico. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno sfoderato una prestazione davvero importante, in un momento molto delicato del campionato e in un contesto fantastico anche grazie alla presenza dei nostri tifosi che ci hanno seguiti ».

IL TABELLINO-

SIECO SERVICE ORTONA - ABBA PINETO 0-3 (15-25, 23-25, 21-25)

SIECO SERVICE ORTONA: Dimitrov 4, Bertoli 9, Fabi 4, Lapkov 6, Marshall 9, Patriarca 3, Broccatelli (L), Benedicenti (L), Del Vecchio 0, Cantagalli 6. N.E. Falcone, Tognoni, Donatelli, Lanci. All. Lanci.

ABBA PINETO: Paris 3, Di Silvestre 7, Basso 9, Santangelo 17, Panciocco 9, Nikacevic 9, Pesare (L), Sorgente (L), Jeroncic 0, Loglisci 2. N.E. Mignano, Frac, Msatfi, Marolla. All. Douglas Silva.

ARBITRI: Gasparro, Toni.

Durata set: 22', 37', 28'; tot: 87'.

I RISULTATI-

Conad Reggio Emilia - Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3 (18-25, 23-25, 20-25)



Kemas Lamipel Santa Croce - Delta Group Porto Viro 3-1 (25-21, 25-13, 15-25, 25-21)



Pool Libertas Cantù-Consoli Sferc Brescia 3-1 (25-23, 25-18, 23-25, 25-23)



Yuasa Battery Grottazzolina-Emma Villas Siena 2-3 (20-25, 25-20, 28-30, 27-25, 12-15)



WOW Green House Aversa-BCC Tecbus Castellana Grotte 1-3 (22-25, 23-25, 26-24, 20-25)



Sieco Service Ortona-Abba Pineto 0-3 (15-25, 23-25, 21-25)



Tinet Prata di Pordenone - Consar Ravenna 3-2 (26-24, 25-19, 15-25, 20-25, 16-14) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 55, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 48, Emma Villas Siena 48, Consar Ravenna 43, Tinet Prata di Pordenone 42, Consoli Sferc Brescia 40, Delta Group Porto Viro 38, Kemas Lamipel Santa Croce 32, Pool Libertas Cantù 29, Abba Pineto 25, WOW Green House Aversa 22, BCC Tecbus Castellana Grotte 22, Conad Reggio Emilia 22, Sieco Service Ortona 17.

IL PROSSIMO TURNO-



Sabato 9 marzo 2024, ore 20.30

Delta Group Porto Viro - Pool Libertas Cantù



Sabato 9 marzo 2024, ore 20.30

Conad Reggio Emilia - Consar Ravenna



Domenica 10 marzo 2024, ore 16.00

Consoli Sferc Brescia - Kemas Lamipel Santa Croce



Domenica 10 marzo 2024, ore 16.00

Abba Pineto - Yuasa Battery Grottazzolina



Domenica 10 marzo 2024, ore 18.00

BCC Tecbus Castellana Grotte - Tinet Prata di Pordenone



Domenica 10 marzo 2024, ore 18.00

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo - Sieco Service Ortona



Lunedì 11 marzo 2024, ore 19.00

Emma Villas Siena - WOW Green House Aversa